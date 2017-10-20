"Трейд коммодіті" відсудило у Міноборони 8 млн гарантії за паливо

Так Міноборони страхувало себе від невиконання постачальником зобов’язань

Вищий госпсуд зобов’язав Міноборони повернути ТОВ "Трейд коммодіті" 8,19 мільйона гривень банківського зобов’язання по одному з договорів постачання палива для армії, перевіркою якого займаються НАБУ та САП.

Позов до Міноборони ТОВ "Трейд коммодіті" подало восени 2016 року. Компанія вимагала повернути 8,19 мільйона гривень банківської гарантії по одному з договорів поставки палива загальною вартістю 1,3 мільярда гривень, укладених 13 та 18 травня 2016 року, - повідомляють "Наші гроші" з посиланням на постанову суду від 1 червня 2017 року.

Ці кошти були видані "Банком "Восток"" на користь "Трейд коммодіті". Так Міноборони страхувало себе від невиконання постачальником зобов’язань за договором поставки армії зимового дизельного палива ДТ-З-К5 (клас 2) на суму 163,79 мільйона гривень датованого 18 травня 2016 року.

Того ж дня за ініціативою "Трейд коммодіті" сторони уклали додаткову угоду щодо збільшення вартості палива.

Причину внесення змін до договору постачальник пояснив зростанням вартості нафти марки "Brent" з моменту подання пропозиції на аукціон до дня підписання договору, а також зростання середнього котирування на "Diesel 10 ppm", опубліковане в "Platt’s European Marketscan" під заголовком "FOB MED (Italy)".

На таких же підставах 15 червня фірма узгодила і уклала другу додаткову угоду з Міноборони щодо чергового підвищення ціни палива за договором.

А за третьою додатковою угодою, від 17 червня, до договору внесли зміни у частині специфікації. Від початку фірма мала постачати дизельне паливо ДТ-З-К5 (клас 2, температура фільтрування до -32 °С). Однак додатковою угодою їй дозволили також постачати паливо СS 51 класу 1 з температурою до -34°С.

У результаті укладання додаткових угод вартість палива за договором зросла загалом на 14%.

26 липня, коли по договору було поставлено більш ніж 99,5% палива, "Трейд коммодіті" намагалось ініціювати підписання четвертої додаткової угоди в частині збільшення строків постачання, але цього разу Міноборони відмовилось.

Це рішення силовиків, у пакеті з вимогою повернути суму банківської гарантії, "Трейд коммодіті" намагалось оскаржити в судовому порядку.

Суди першої та другої інстанції, а також касаційна інстанція дійшли до висновку, що підписуючи додаткові угоди, Міноборони фактично погодилось зі зміною ціни палива.

При цьому судді погодились, що у Міноборони не було підстав укладати четверту додаткову угоду.

Разом з тим, після затвердження остаточної специфікації продукції, 17 травня, та оформлення останньої видаткової накладної по договору, 21 липня, "Трейд коммодіті" виконало свої зобов’язання по договору, тому замовник має повернути фірмі суму забезпечення виконання договору, видану "Банком "Восток"".

Бенефіціарними власниками банку "Восток" є Володимир Костельман, Лія та Вадим Мороховські. Костельман та Мороховський – співвласники компанії Fozzy Group, що управляє мережею маркетів "Сільпо", "Фора", Le Silpo, Fozzy C&C.

Як відомо, НАБУ та САП підозрюють "Трейд коммодіті" у розтраті бюджетних коштів на суму понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міноборони 13 та 18 травня 2016 року.

Загальна вартість укладених 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів держбюджету становила 1,30 млрд грн.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Як відомо, компанія "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує в корупційній схемі закупівлі палива для Міністерства оборони, починаючи з 2016 року виграла державних тендерів на 4,8 мільярдів гривень.

Крім тендерів Міністерства оборони, "Трейд Коммодіті" неодноразово вигравала аукціони "Укрзалізниці", "Енергоатому", "Центренерго", а також кількох морських портів, зокрема, Маріупольського, Бердянського та Білгород-Дністровського.