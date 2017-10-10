Трейлер нового епізоду "Зоряних воєн" переглянули вже більше 5 млн разів

"Останні джедаї" вийдуть в прокат вже 14 грудня цього року

Вийшов новий трейлер фільму "Зоряні війни: Останні джедаї" - восьмого епізоду кіносаги.

У ньому, зокрема, ми бачимо, як Рей (героїня Дейзі Рідлі) тренується у Люка Скайуокера (Марк Хемілл).

"Всього лише раз я бачив таку силу. Тоді вона не налякала мене. Але зараз ... ", - каже Люк чи то про Рей, чи то про Кайло Рена (Адам Драйвер), головного лиходія сьомого епізоду. У трейлері також з'являється Лея Органа - героїня актриси Керрі Фішер, яка померла в грудні 2016 року.

Режисером восьмого епізоду "Зоряних воєн" став Райан Джонсон. "Останні джедаї" вийдуть в прокат 14 грудня 2017 року.

Нагадаємо, сьомий епізод легендарних "Зоряних війн", який вийшов у прокат у грудні 2015 року, став стрічкою, що найшвидше досягла позначки в $1 млрд від продажу квитків у кінотеатрах.