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Трейлер нового епізоду "Зоряних воєн" переглянули вже більше 5 млн разів

"Останні джедаї" вийдуть в прокат вже 14 грудня цього року
Вийшов новий трейлер фільму "Зоряні війни: Останні джедаї" - восьмого епізоду кіносаги.
Трейлер нового епізоду "Зоряних воєн" переглянули вже більше 5 млн разів Фото: fanpop.com

У ньому, зокрема, ми бачимо, як Рей (героїня Дейзі Рідлі) тренується у Люка Скайуокера (Марк Хемілл).

"Всього лише раз я бачив таку силу. Тоді вона не налякала мене. Але зараз ... ", - каже Люк чи то про Рей, чи то про Кайло Рена (Адам Драйвер), головного лиходія сьомого епізоду. У трейлері також з'являється Лея Органа - героїня актриси Керрі Фішер, яка померла в грудні 2016 року.

Режисером восьмого епізоду "Зоряних воєн" став Райан Джонсон. "Останні джедаї" вийдуть в прокат 14 грудня 2017 року.

Нагадаємо, сьомий епізод легендарних "Зоряних війн", який вийшов у прокат у грудні 2015 року, став стрічкою, що найшвидше досягла позначки в $1 млрд від продажу квитків у кінотеатрах.

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10 10 2017 13:12
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