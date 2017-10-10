CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВийшов новий трейлер фільму "Зоряні війни: Останні джедаї" - восьмого епізоду кіносаги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трейлер нового епізоду "Зоряних воєн" переглянули вже більше 5 млн разів
"Останні джедаї" вийдуть в прокат вже 14 грудня цього року
Фото: fanpop.com
У ньому, зокрема, ми бачимо, як Рей (героїня Дейзі Рідлі) тренується у Люка Скайуокера (Марк Хемілл).
"Всього лише раз я бачив таку силу. Тоді вона не налякала мене. Але зараз ... ", - каже Люк чи то про Рей, чи то про Кайло Рена (Адам Драйвер), головного лиходія сьомого епізоду. У трейлері також з'являється Лея Органа - героїня актриси Керрі Фішер, яка померла в грудні 2016 року.
Режисером восьмого епізоду "Зоряних воєн" став Райан Джонсон. "Останні джедаї" вийдуть в прокат 14 грудня 2017 року.
Нагадаємо, сьомий епізод легендарних "Зоряних війн", який вийшов у прокат у грудні 2015 року, став стрічкою, що найшвидше досягла позначки в $1 млрд від продажу квитків у кінотеатрах.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 10 2017 13:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа