НОВИНИЗ осені 2017 року в українських кінотеатрах замість трейлерів показуватимуть вітчизняні короткометражки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трейлери в українських кінотеатрах замінять вітчизняними короткометражками
Спочатку передбачений конкурс проектів, у рамках якого 20 найкращих фільмів одразу підуть у виробництво
Кінотеатр. Фото: weloveua.com
Спочатку передбачений конкурс проектів, у рамках якого 20 найкращих фільмів одразу підуть у виробництво. З осені короткометражні фільми потраплять на екрани українських кінотеатрів, а далі й на телебачення.
"Уже сьогодні для конкурсу надіслали 501 роботу з 76 міст і населених пунктів, причому 66 відсотків учасників не є кінематографістами за фахом", - заявив ініціатор проекту кіносценаріїв "Своє кіно" Андрій Різоль, повідомляє "Громадське радіо".
На одну короткометражну картину закладено $10 тис. Фінансування проекту є приватною ініціативою.
Як повідомляв iPress.ua, протягом 2016 року в українських кінотеатрах вийшли у прокат 30 українських кінопрем’єр.
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07 02 2017 18:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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