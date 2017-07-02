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Трейлери в українських кінотеатрах замінять вітчизняними короткометражками

Спочатку передбачений конкурс проектів, у рамках якого 20 найкращих фільмів одразу підуть у виробництво
З осені 2017 року в українських кінотеатрах замість трейлерів показуватимуть вітчизняні короткометражки.
Трейлери в українських кінотеатрах замінять вітчизняними короткометражками Кінотеатр. Фото: weloveua.com

Спочатку передбачений конкурс проектів, у рамках якого 20 найкращих фільмів одразу підуть у виробництво. З осені короткометражні фільми потраплять на екрани українських кінотеатрів, а далі й на телебачення.

"Уже сьогодні для конкурсу надіслали 501 роботу з 76 міст і населених пунктів, причому 66 відсотків учасників не є кінематографістами за фахом", - заявив ініціатор проекту кіносценаріїв "Своє кіно" Андрій Різоль, повідомляє "Громадське радіо".

На одну короткометражну картину закладено $10 тис. Фінансування проекту є приватною ініціативою.

Як повідомляв iPress.ua, протягом 2016 року в українських кінотеатрах вийшли у прокат 30 українських кінопрем’єр.

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07 02 2017 18:06
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