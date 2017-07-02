Трейлери в українських кінотеатрах замінять вітчизняними короткометражками

Спочатку передбачений конкурс проектів, у рамках якого 20 найкращих фільмів одразу підуть у виробництво

З осені 2017 року в українських кінотеатрах замість трейлерів показуватимуть вітчизняні короткометражки.

Спочатку передбачений конкурс проектів, у рамках якого 20 найкращих фільмів одразу підуть у виробництво. З осені короткометражні фільми потраплять на екрани українських кінотеатрів, а далі й на телебачення.

"Уже сьогодні для конкурсу надіслали 501 роботу з 76 міст і населених пунктів, причому 66 відсотків учасників не є кінематографістами за фахом", - заявив ініціатор проекту кіносценаріїв "Своє кіно" Андрій Різоль, повідомляє "Громадське радіо".

На одну короткометражну картину закладено $10 тис. Фінансування проекту є приватною ініціативою.

Як повідомляв iPress.ua, протягом 2016 року в українських кінотеатрах вийшли у прокат 30 українських кінопрем’єр.