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Трьох членів "ОУН" визнали винними в підготовці теракту на залізниці біля Львова

Суд засудив трьох членів добровольчого батальйону "ОУН" до позбавлення волі на терміни від трьох до п'яти років
Шевченківський районний суд Львова 23 лютого визнав трьох членів добровольчого батальйону "ОУН" винними в підготовці до теракту на залізниці біля Львова.
Трьох членів "ОУН" визнали винними в підготовці теракту на залізниці біля Львова Фото: Getty Images

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, Андрія Макаришина засудили до трьох років позбавлення волі, але суд встановив йому трирічний випробувальний термін і постановив звільнити з-під варти в залі суду.

До 4 років позбавлення волі засудили Василя Шпика, якому також встановили трирічний випробувальний термін, а час утримання під вартою зарахували як відбування терміну. Внаслідок цього Шпика також звільнили з-під варти в залі суду.

До п'яти років позбавлення волі суд засудив Романа Парамущака, зарахувавши як відбування терміну час утримання під вартою. Парамущак став єдиним засудженим до реального терміну відбування покарання. При цьому термін рахується з дня затримання – 7 серпня 2016 року.

Вирок може бути оскаржений в Апеляційному суді.

Нагадаємо, в серпні 2016 року СБУ затримала у Львові 5 осіб за підозрою в підготовці теракту на залізниці. Під час затримання один з них поранив з вогнепальної зброї співробітника СБУ.

СБУ відкрила кримінальне провадження за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами) Кримінального кодексу України.

Минулого року двох обвинувачених засудили до 5 років позбавлення волі умовно.

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24 02 2018 20:40
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