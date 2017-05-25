Трьох чиновників Київської митниці затримали на хабарі
Слідством встановлено, що посадові особи вимагали від бізнесмена, який займається експортом товарів, хабар у розмірі $2,5 тисячі, - повідомили у СБУ.
У цю суму митники оцінили своє неперешкоджання у оформленні вантажів.
"Оперативники спецслужби затримали в різних місцях столиці головного державного інспектора управління адміністрування платежів Київської митниці та заступника начальника одного з відділів оформлення митного поста Південний термінал згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання частини хабара", - розповіли у відомстві.
Наразі приймається рішення щодо процесуального затримання третього співучасника корупціонерів.
"Зараз проходять обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи. Відкрито кримінальне провадження за ст 368 Кримінального кодексу України", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, вчора співробітники Генеральної прокуратури спільно зі Службою безпеки України затримали працівника Кропивницкої місцевої прокуратури, який вимагав та отримав хабар у розмірі $10 тисяч.
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