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Трьох чиновників Київської митниці затримали на хабарі

Посадові особи вимагали від бізнесмена, який займається експортом товарів, хабар у розмірі $2,5 тисячі
Служба безпеки України викрила в корупції трьох чиновників Київської митниці.
Трьох чиновників Київської митниці затримали на хабарі Фото:ssu.gov.ua

Слідством встановлено, що посадові особи вимагали від бізнесмена, який займається експортом товарів, хабар у розмірі $2,5 тисячі, -  повідомили у СБУ.

У цю суму митники оцінили своє неперешкоджання у оформленні вантажів.

"Оперативники спецслужби затримали в різних місцях столиці головного державного інспектора управління адміністрування платежів Київської митниці та заступника начальника одного з відділів оформлення митного поста Південний термінал згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання частини хабара", - розповіли у відомстві.

Наразі приймається рішення щодо процесуального затримання третього співучасника корупціонерів.

"Зараз проходять обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи. Відкрито кримінальне провадження за ст 368 Кримінального кодексу України", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, вчора співробітники Генеральної прокуратури спільно зі Службою безпеки України затримали працівника Кропивницкої місцевої прокуратури, який вимагав та отримав хабар у розмірі $10 тисяч.

 
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25 05 2017 14:37
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