Трьох громадян Литви підозрюють у шпигунстві на користь Росії
Про це повідомляє портал Lrytas.
Підозрюваних затримали в рамках двох окремих досудових розслідувань.
Перше розслідування стосується цивільного співробітника військової бази Шуляй, який раніше служив у ВПС Литви, а також громадянина Литви з дозволом на проживання в іноземній державі.
Друге розслідування також стосується громадянина Литви, якого підозрюють у передачі інформації про об’єкти ВМС.
Розслідування за цими справами розпочалися у грудні. В їх рамках провели десятки обшуків.
Якщо їх вину буде підтверджено, підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
Загалом, починаючи з 2014 року, у Литві затримали 12 людей, підозрюваних у шпигунстві.
Нагадаємо, за даними Служби безпеки та інформації Чехії, минулого року російські секретні служби підвищили свою активність на території Чехії, здійснюючи, зокрема, кампанію проти України.
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