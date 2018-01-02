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Трьох громадян Литви підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Якщо їх вину буде підтверджено, підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі
У Литві затримали трьох громадян цієї країни, які за винагороду передавали російським спецслужбам інформацію про військові і стратегічні об’єкти балтійської республіки.
Трьох громадян Литви підозрюють у шпигунстві на користь Росії Фото: ТАСС

Про це повідомляє портал Lrytas.

Підозрюваних затримали в рамках двох окремих досудових розслідувань.

Перше розслідування стосується цивільного співробітника військової бази Шуляй, який раніше служив у ВПС Литви, а також громадянина Литви з дозволом на проживання в іноземній державі.

Друге розслідування також стосується громадянина Литви, якого підозрюють у передачі інформації про об’єкти ВМС.

Розслідування за цими справами розпочалися у грудні. В їх рамках провели десятки обшуків.

Якщо їх вину буде підтверджено, підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Загалом, починаючи з 2014 року, у Литві затримали 12 людей, підозрюваних у шпигунстві.

Нагадаємо, за даними Служби безпеки та інформації Чехії, минулого року російські секретні служби підвищили свою активність на території Чехії, здійснюючи, зокрема, кампанію проти України.

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01 02 2018 18:22
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