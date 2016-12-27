Трьох іноземців, яких розшукував Інтерпол депортували з України
"Укрбюро Інтерполу надіслало орієнтування всім правоохоронним підрозділам про розшук осіб, які перебувають у міжнародному розшуку. За результатами отриманих поліцією орієнтувань, працівники Білгород-Дністровського прикордонного загону Державної прикордонної служби України затримали трьох осіб", - повідомляють на сайті Національної поліції.
Один із затриманих - громадянин Молдови - був оголошений у міжнародний розшук за завдання тілесних ушкоджень, інший - за пограбування ювелірного магазину в Австрії на суму понад 1 млн євро. Ще одного зловмисника - громадянина Туреччини - розшукували за вчинення ДТП, у результаті якої загинули декілька людей.
"Затриманих поліцейські передали представникам правоохоронних органів іноземних держав-ініціаторів розшуку в рамках процедури екстрадиції", - наголошено в повідомленні.
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