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Трьох іноземців, яких розшукував Інтерпол депортували з України

Затриманих передали в рамках процедури екстрадиції
Українські прикордонники затримали трьох іноземців, яких розшукував Інтерпол.
Трьох іноземців, яких розшукував Інтерпол депортували з України Фото: ukrinform.ua

"Укрбюро Інтерполу надіслало орієнтування всім правоохоронним підрозділам про розшук осіб, які перебувають у міжнародному розшуку. За результатами отриманих поліцією орієнтувань, працівники Білгород-Дністровського прикордонного загону Державної прикордонної служби України затримали трьох осіб", - повідомляють на сайті Національної поліції.

Один із затриманих - громадянин Молдови - був оголошений у міжнародний розшук за завдання тілесних ушкоджень, інший - за пограбування ювелірного магазину в Австрії на суму понад 1 млн євро. Ще одного зловмисника - громадянина Туреччини - розшукували за вчинення ДТП, у результаті якої загинули декілька людей.

"Затриманих поліцейські передали представникам правоохоронних органів іноземних держав-ініціаторів розшуку в рамках процедури екстрадиції", - наголошено в повідомленні.

Раніше, за запитом російських слідчих в аеропорту Бориспіль затримали главу проблемного в РФ банку Траст Іллю Юрова, який знаходився в міжнародному розшуку.
 
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27 12 2016 18:50
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