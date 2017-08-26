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Трьох із семи затриманих після теракту у Фінляндії відпустили

Двоє – піддані Марокко, ще один – громадянин Алжиру
Поліція Фінляндії звільнила з-під варти трьох з семи затриманих осіб у зв'язку з терактом в Турку.
Трьох із семи затриманих після теракту у Фінляндії відпустили Фото: з відкритих джерел

Про це повідомили в суботу місцеві ЗМІ, пише "Інтерфакс-Україна".

Двоє чоловіків, яких поліція відпустила з-під варти, є підданими Марокко, ще один – громадянин Алжиру.

Чотири людини залишаються під вартою, серед яких головний підозрюваний – 18-річний марокканець, який прибув до Фінляндії в пошуках притулку.

Теракт стався 18 серпня. Чоловік влаштував різанину в Турку, убив двох і поранив ще восьмеро чоловік, зокрема трьох громадян і підданих Італії, Швеції та Великобританії.

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26 08 2017 21:20
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