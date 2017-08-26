CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Фінляндії звільнила з-під варти трьох з семи затриманих осіб у зв'язку з терактом в Турку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трьох із семи затриманих після теракту у Фінляндії відпустили
Двоє – піддані Марокко, ще один – громадянин Алжиру
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомили в суботу місцеві ЗМІ, пише "Інтерфакс-Україна".
Двоє чоловіків, яких поліція відпустила з-під варти, є підданими Марокко, ще один – громадянин Алжиру.
Чотири людини залишаються під вартою, серед яких головний підозрюваний – 18-річний марокканець, який прибув до Фінляндії в пошуках притулку.
Теракт стався 18 серпня. Чоловік влаштував різанину в Турку, убив двох і поранив ще восьмеро чоловік, зокрема трьох громадян і підданих Італії, Швеції та Великобританії.
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