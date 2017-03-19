Трьох організаторів "Маршу недармоїдів" в Білорусі затримали
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Так, у місті Слонім був затриманий організатор протесту, активіст партії "Білоруський народний фронт" (БНФ) Віктор Марчик. Марчик повідомив, що перебуває в місцевому райвідділку. За його словами, поки незрозуміло, чи відпустять його чи затримають до суду.
Крім того, повідомляється, що до початку запланованої акції в місті Барановичі було затримано двох організаторів протесту – активіста партії БНФ Миколу Чарнавуса та профспілкового лідера Григорія Грика. Повідомляється, що Грик був затриманий, коли вийшов зі своєї квартири в першій половині дня, а Чарнавуса затримали на ринку, звідки його відвезли у відділок нібито у якості свідка в кримінальній справі.
Влада Білорусі з 1 березня затримала понад 150 людей по всій країні, десяткам із них було призначено арешт на 15 діб. При чому силовики зазвичай не втручаються у самі акції протесту, більшість затримань проходять до або після демонстрацій.
18 березня в кількох містах Білорусі, де були заплановані протестні заходи, відбулися затримання журналістів. Журналісти за завданням редакцій прямували висвітлювати ці події.
Через "податок на дармоїдство" в Білорусі з лютого проходять масові акції протесту і це попри те, що 9 березня президент Олександр Лукашенко оголосив, що податок не стягуватимуть до 2018 року.
Згідно з новим законом, кожен офіційно непрацюючий громадянин країни повинен заплатити в бюджет близько 200 євро в рік. Протестувальники мають намір домагатися повного скасування збору.
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