Трьох організаторів "референдуму" на Луганщині засудили заочно
Їх визнали винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та присудили по 6 років позбавлення волі двом обвинуваченим та 7 років ще одному, повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.
Розслідування правоохоронці проводили заочно, оскільки підозрювані переховувались на окупованій території Луганської області.
"Навесні 2014 року громадянка України вступила в злочинну змову з двома іншими обвинуваченими, а також особами, щодо яких окремо здійснюється досудове розслідування, з метою проведення на території Лисичанська незаконного "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "Луганської народної республіки", – зазначає прокуратура.
Обвинувачені організували комплектування так званих "виборчих комісій", пошук приміщень для голосування, перевезення бюлетенів, скриньок та списків "виборців", а також координували роботу створеної "виборчої дільниці" в день проведення псевдореферендуму 11 травня 2014 року.
"Крім того, одна з осіб, перебуваючи на посаді секретаря Лисичанської міської ради, за відсутності міського голови скликала позачергову сесію, на якій було визнано так званий "Акт про державну самостійність "ЛНР", а також здійснювала публічні виступи антиукраїнського змісту", – каже слідство.
Прокуратура не називає імен осіб.
Заочне засудження застосовують до тих, хто без поважних причин ігнорує повістки та переховується від правоохоронців.
Покарання у таких випадках починають обчислювати після затримання особи.
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