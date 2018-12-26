Трьох організаторів "референдуму" на Луганщині засудили заочно

На Луганщині заочно засудили до ув’язнення трьох співорганізаторів так званого референдуму на підтримку незаконної зройної організації "ЛНР".

Їх визнали винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та присудили по 6 років позбавлення волі двом обвинуваченим та 7 років ще одному, повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Розслідування правоохоронці проводили заочно, оскільки підозрювані переховувались на окупованій території Луганської області.

"Навесні 2014 року громадянка України вступила в злочинну змову з двома іншими обвинуваченими, а також особами, щодо яких окремо здійснюється досудове розслідування, з метою проведення на території Лисичанська незаконного "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "Луганської народної республіки", – зазначає прокуратура.

Обвинувачені організували комплектування так званих "виборчих комісій", пошук приміщень для голосування, перевезення бюлетенів, скриньок та списків "виборців", а також координували роботу створеної "виборчої дільниці" в день проведення псевдореферендуму 11 травня 2014 року.

"Крім того, одна з осіб, перебуваючи на посаді секретаря Лисичанської міської ради, за відсутності міського голови скликала позачергову сесію, на якій було визнано так званий "Акт про державну самостійність "ЛНР", а також здійснювала публічні виступи антиукраїнського змісту", – каже слідство.

Прокуратура не називає імен осіб.

Заочне засудження застосовують до тих, хто без поважних причин ігнорує повістки та переховується від правоохоронців.

Покарання у таких випадках починають обчислювати після затримання особи.