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Трьох організаторів "референдуму" на Луганщині засудили заочно

Прокуратура не називає імен осіб
На Луганщині заочно засудили до ув’язнення трьох співорганізаторів так званого референдуму на підтримку незаконної зройної організації "ЛНР".
Трьох організаторів "референдуму" на Луганщині засудили заочно

Їх визнали винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та присудили по 6 років позбавлення волі двом обвинуваченим та 7 років ще одному, повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Розслідування правоохоронці проводили заочно, оскільки підозрювані переховувались на окупованій території Луганської області.

"Навесні 2014 року громадянка України вступила в злочинну змову з двома іншими обвинуваченими, а також особами, щодо яких окремо здійснюється досудове розслідування, з метою проведення на території Лисичанська незаконного "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "Луганської народної республіки", – зазначає прокуратура.

Обвинувачені організували комплектування так званих "виборчих комісій", пошук приміщень для голосування, перевезення бюлетенів, скриньок та списків "виборців", а також координували роботу створеної "виборчої дільниці" в день проведення псевдореферендуму 11 травня 2014 року.

"Крім того, одна з осіб, перебуваючи на посаді секретаря Лисичанської міської ради, за відсутності міського голови скликала позачергову сесію, на якій було визнано так званий "Акт про державну самостійність "ЛНР", а також здійснювала публічні виступи антиукраїнського змісту", – каже слідство.

Прокуратура не називає імен осіб.

Заочне засудження застосовують до тих, хто без поважних причин ігнорує повістки та переховується від правоохоронців.

Покарання у таких випадках починають обчислювати після затримання особи.

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26 12 2018 18:59
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