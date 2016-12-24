Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Трьох підозрюваних у зв'язку з терактом в Берліні затримали в Тунісі

Один із затриманих є родичем убитого напередодні Аніса Амрі
Туніська влада у суботу, 24 грудня, повідомила про затримання трьох чоловіків, яких підозрюють у співучасті в організації теракту в Берліні.
Трьох підозрюваних у зв Фото:Reuters

Один із затриманих є племінником імовірного терориста Аніса Амрі, який у п'ятницю, 22 грудня, був убитий в Мілані під час перестрілки з поліцейськими, пише DW.

Увечері в понеділок, 19 грудня, вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку у центрі західного Берліна. В результаті наїзду загинули 11 осіб, у тому числі один українець, ще 48 отримали травми. Дванадцятим загиблим, який був знайдений на пасажирському місці, виявився польський водій, який був убитий людиною, яка перебувала за кермом у момент наїзду.

Раніше ЗМІ, посилаючись на правоохоронні органи, повідомляли, що новим підозрюваним у наїзді 19 грудня вантажівки на натовп в Берліні, вважається громадянин Тунісу, чиї особисті документи були виявлені в кабіні вантажівки, яка стала знаряддям теракту.

Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.

Поліція Німеччини встановила особу водія вантажівки, ним виявився 23-річний пакистанець, який жив у Берліні в таборі для біженців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2016 15:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Миллионы мимо. За что критикуют активистов, борющихся с курением и алкоголем

Миллионы мимо. За что критикуют активистов, борющихся с курением и алкоголем

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.