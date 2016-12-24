Трьох підозрюваних у зв'язку з терактом в Берліні затримали в Тунісі
Один із затриманих є племінником імовірного терориста Аніса Амрі, який у п'ятницю, 22 грудня, був убитий в Мілані під час перестрілки з поліцейськими, пише DW.
Увечері в понеділок, 19 грудня, вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку у центрі західного Берліна. В результаті наїзду загинули 11 осіб, у тому числі один українець, ще 48 отримали травми. Дванадцятим загиблим, який був знайдений на пасажирському місці, виявився польський водій, який був убитий людиною, яка перебувала за кермом у момент наїзду.
Раніше ЗМІ, посилаючись на правоохоронні органи, повідомляли, що новим підозрюваним у наїзді 19 грудня вантажівки на натовп в Берліні, вважається громадянин Тунісу, чиї особисті документи були виявлені в кабіні вантажівки, яка стала знаряддям теракту.
Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.
Поліція Німеччини встановила особу водія вантажівки, ним виявився 23-річний пакистанець, який жив у Берліні в таборі для біженців.
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