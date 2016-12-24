Трьох підозрюваних у зв'язку з терактом в Берліні затримали в Тунісі

Туніська влада у суботу, 24 грудня, повідомила про затримання трьох чоловіків, яких підозрюють у співучасті в організації теракту в Берліні.

Один із затриманих є племінником імовірного терориста Аніса Амрі, який у п'ятницю, 22 грудня, був убитий в Мілані під час перестрілки з поліцейськими, пише DW.

Увечері в понеділок, 19 грудня, вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку у центрі західного Берліна. В результаті наїзду загинули 11 осіб, у тому числі один українець, ще 48 отримали травми. Дванадцятим загиблим, який був знайдений на пасажирському місці, виявився польський водій, який був убитий людиною, яка перебувала за кермом у момент наїзду.