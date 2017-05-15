Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Трьох поліцейських відсторонили від служби через бійку 9 травня у Дніпрі

Матеріали стосовно їхніх дій направлені до прокуратури для надання їм правової оцінки
Трьох бійців поліції Дніпропетровщини відсторонили від служби на період розслідування подій 9 травня.
Трьох поліцейських відсторонили від служби через бійку 9 травня у Дніпрі Фото: npu.gov.ua

Він також повідомив, що матеріали стосовно їхніх дій направлені до прокуратури для надання їм правової оцінки, - повідомив керівник Нацполіції України Сергій Князєв, повідомляє сайт відомства.  

"Князєв повідомив, що комісія Нацполіції під керівництвом начальника Департаменту внутрішньої безпеки відомства полковника Є. Коваля надала керівництву Нацполіції і МВС первинні відомості про хід службового розслідування подій 9 травня у м. Дніпро в районі пам`ятника Слави", - повідомляє поліція.

"Згідно з цими відомостями, троє поліцейських полку поліції особливого призначення главку поліції Дніпропетровщини вчиняли протиправні дії, які містять ознаки кримінальних правопорушень", - додали у поліції.

Як відомо, 10 травня Князєв повідомив, що події 9 травня у Дніпрі розслідуватиме відомча комісія на чолі з керівником Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Нагадаємо, що  9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема,  від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.

За словами очевидців, після побиття поліцією 21 чоловік звернувся за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Два ветерана АТО госпіталізовані.

10 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко проінформував про ідентифікацію та затримання 8 тітушок, що напали на учасників АТО у Дніпрі у вівторок, 9 травня, під час заходів, приурочених до Дня перемоги.

Одному з "тітушок", як взяли участь в масовій бійці в Дніпрі 9 травня, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 05 2017 18:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.