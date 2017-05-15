Трьох поліцейських відсторонили від служби через бійку 9 травня у Дніпрі

Матеріали стосовно їхніх дій направлені до прокуратури для надання їм правової оцінки

Трьох бійців поліції Дніпропетровщини відсторонили від служби на період розслідування подій 9 травня.

Він також повідомив, що матеріали стосовно їхніх дій направлені до прокуратури для надання їм правової оцінки, - повідомив керівник Нацполіції України Сергій Князєв, повідомляє сайт відомства.

"Князєв повідомив, що комісія Нацполіції під керівництвом начальника Департаменту внутрішньої безпеки відомства полковника Є. Коваля надала керівництву Нацполіції і МВС первинні відомості про хід службового розслідування подій 9 травня у м. Дніпро в районі пам`ятника Слави", - повідомляє поліція.

"Згідно з цими відомостями, троє поліцейських полку поліції особливого призначення главку поліції Дніпропетровщини вчиняли протиправні дії, які містять ознаки кримінальних правопорушень", - додали у поліції.

Як відомо, 10 травня Князєв повідомив, що події 9 травня у Дніпрі розслідуватиме відомча комісія на чолі з керівником Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Нагадаємо, що 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.