Трьох посадовців підозрюють у розтраті 13 млн грн держпідприємства "Авіакон"

Йдеться про колишнього директора ДП "Авіакон", його екс-заступника, а також комерційного директора приватної компанії офшорної юрисдикції

Трьох посадовців ДП ​​"Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" запідозрили у розтраті 13 млн грн у зв'язку зі зловживанням службовим становищем.

Про підозру 21 листопада їм повідомило Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляється на сайті НАБУ.

Зокрема йдеться про колишнього директора ДП "Авіакон", його екс-заступника, а також комерційного директора приватної компанії офшорної юрисдикції. За даними слідства, ці особи у 2014 році, попередньо домовившись між собою, з порушенням чинних на підприємстві процедур, організували дві закупівлі за завищеними цінами паливних баків для вертольотів на потреби ДП "Авіакон".

"Як встановили слідчі, у березні 2014 року посадові особи ДП "Авіакон" уклали з приватною компанією Westan Group Associates Ltd, зареєстрованою на Карибських островах (Charlestown, Saint Kitts and Nevis), угоду на поставку 12 паливних баків для вертольотів на загальну суму 288 тисяч доларів.

Згодом, як з'ясувало слідство, з відома керівництва ДП "Авіакон", Westan Group Associates Ltd уклала угоду з грузинською компанією-виробником на виготовлення 12 паливних баків, але за ціною удвічі меншою — 144 тисячі доларів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за схожою схемою у травні того ж року ДП "Авіакон" і Westan Group Associates Ltd уклали ще один контракт, за яким держпідприємству було поставлено 85 паливних баків тієї самої грузинської компанії-виробника за завищеною вдвічі ціною: 2,04 млн доларів (проти 1,02 млн доларів, за яку ці самі баки закуповувала Westan Group Associates Ltd у грузинського виробника).

У результаті таких дій ДП "Авіакон", за версією слідства, безпідставно переплатив 13,03 млн грн компанії в офшорній юрисдикції. Досудове розслідування за вказаними фактами детективи НАБУ почали у 2016 році.

Нагадаємо, що в Генеральній прокуратурі заявили, що службові особи авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" заволоділи коштами аеропорту "Бориспіль" у розмірі понад 10 мільйонів гривень.