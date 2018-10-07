Трьох постраждалих від вибуху міномета на Рівненщині військових у критичному стані перевезли до Львова
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на лікарів Рівненського військового госпіталю.
"Шестеро з дев'ятьох постраждалих залишаються у військовому госпіталі у Рівному. Їхній стан стабільний, життю нічого не загрожує. Трьох інших у вкрай важкому стані перевели до Львова", – йдеться в повідомленні.
З постраждалими працюють психологи, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, вранці 6 липня під час військових навчань на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні стався вибух міномета. Загинули троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. Дев'ятеро бійців дістали поранення. Троє з поранених у важкому стані.
Президент Петро Порошенко на час слідства заборонив використовувати міномети "Молот".
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