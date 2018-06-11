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Трьох російських бізнесменів "не чекають" в Давосі через американські санкції, - ЗМІ

Формально організатори не можуть заборонити участь, але "не рекомендували" бізнесменам приїжджати на форум-2019
Організатори Всесвітнього економічного форуму в Давосі повідомили російським бізнесменам Олегу Дерипасці, Віктору Вексельбергу і Андрію Костіну, що їх не чекають на черговому заході в січні 2019 року.
Трьох російських бізнесменів "не чекають" в Давосі через американські санкції, - ЗМІ Фото: АFP

Це пов'язали з тим, що у квітні 2018 року вони потрапили під санкції США, зазначає Financial Times з посиланням на два інформованих джерела.

За даними видання, немає жодних законних перешкод для того, щоб всі троє приїхали на форум. Водночас за те, щоб не запрошувати росіян, виступають США і вимагають цього в організаторів, розповіло одне з джерел. Рішення організаторів форуму в Давосі означає, що міжнародні організації дедалі більше побоюються мати справу з тими, хто потрапив у чорні списки Вашингтона.

Нагадаємо, Костін, Дерипаска і Вексельберг 6 квітня потрапили під санкції, які США ввели щодо 26 осіб і 15 компаній. Вашингтон пов'язав ці заходи з діями Росії в Україні і в Сирії, а також із звинуваченнями в організації кібератак і спробами підірвати західну демократію. Бізнесмени, що потрапили до санкційного списку, звинувачуються у фінансовій підтримці такої політики Російської держави.

 
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06 11 2018 20:50
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