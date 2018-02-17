Трьох учасників Внутрішнього корпусу батальйону "Донбас" арештували за підозрою в потрійному вбивстві

За інформацією поліції, 6 грудня 2017 року троє чоловіків проникли в будинок родини підприємців, катували та вбили батька, мати та їх 23-річного сина

У Маріуполі суд заарештував на 60 діб без альтернативи внесення застави підозрюваних у вбивстві родини.

Як повідомили в поліції Донецької області, за рішенням Жовтневого суду Маріуполя затримані заарештовані на 60 діб. Альтернатива у вигляді застави ухвалою суду не передбачена. Засідання суду відносно підозрюваних велося в закритому режимі.

6 грудня 2017 року троє чоловіків проникли в будинок родини підприємців, катували та вбили батька, мати та їх 23-річного сина.

"Мотивом вчинення особливо тяжкого злочину стали гроші", – зазначили правоохоронці.

15 лютого всі троє підозрюваних були затримані поліцейськими в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм інкримінується ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.



Фото: npu.gov.ua

Про затримання підозрюваних у потрійному вбивстві 15 лютого повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"Ми встановили та затримали всіх осіб, які обгрунтовано підозрюються у скоєнні вбивства родини у Великій Новосілці, яке мало місце ще 6 грудня 2017 року. Всі троє є активними учасниками громадської організації Внутрішній корпус бaтальойну "Донбас". Раніше брали участь в АТО. За 20 років служби в карному розшуку та останні три роки своєї служби на охопленій війною Донеччині. Я до цього не бачив, щоб злочинці так знущалися над мирними мешканцями нашої країни. Потерпілих вбивали по-звірячому, наче худобу. Поставили на коліна всіх трьох, змусили читати молитву й по черзі, на очах один одного, вбивали. Це стало відомо з початкових показів затриманих. З показів цих покидьків, отримали здобич 40 тисяч гривень. До речі, всі троє є активними учасниками громадської організації Внутрішній корпусу батальйону "Донбас". Раніше брали участь в АТО", – підкреслив Аброськін.

Нагадаємо, в смт. Велика Новосілка Донецької області 6 грудня були вбиті члени сім'ї екс-глави місцевої райадміністрації Валерія Шири – донька, її чоловік та дорослий син.