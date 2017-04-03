Трьох українських військових поранено в зоні АТО

Бойовики стріляли з артилерії, мінометів, гранатометів та танків

Станом на 18:00 4 березня від початку доби в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 52 обстріли, троє військових поранено.

Про це повідомив речник АТО Леонід Матюхін.

На Маріупольському напрямку бойовики стріляли зі 122-мм артилерії по населеним пунктах Богданівка, Новотроїцьке та Водяне.

Зі стрілецької зброї та гранатометів бойовики били по Гнутовому, Водяному, Мар'їнці та Широкиному.

Талаківку, Новотроїцьке та Лебединське обстрілювали снайпери.

На Луганському напрямку зі 152-мм артилерії обстріляно Калинову та Попасну, з артилерії 122-мм та мінометів – Новоолександрівку, Кримське, Горіхове, Попасну, Катеринівку та Новозванівку. В районі Кримського вогонь вели протитанкові ракетні комплекси.

У напрямку Донецька танк та міномети різних калібрів обстрілювали Авдіївку, Зайцеве, Кам'янку, Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї стріляли по населених пунктах Зайцеве і Троїцьке.

Нагадаємо, впродовж доби, 3 березня, застосовуючи важку артилерію і міномети, бойовики 115 раз обстріляли позиції сил АТО на Донбасі, двоє захисників України отримали поранення.