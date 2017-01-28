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Трьох українців затримали на спробі вивезти до Росії військовий пристрій

Правоохоронними органами проводяться невідкладні слідчі дії
Прикордонники Сумського загону затримали на залізничному пункті контролю "Хутір-Михайлівський" трьох українців, які намагалися вивезти в Росію пристрій, що використовується у військовій авіації.
Трьох українців затримали на спробі вивезти до Росії військовий пристрій Фото: dpsu.gov.ua

"Під час перевірки одного з вагонів поїзда "Кишинів-Москва" в сумках з товарами народного споживання, які везли в Росію троє наших співвітчизників, виявили радіонавігаційний пристрій, який використовується в складі бортових систем військових літаків", - повідомляє сайт Держприкордонслужби.


Фото: dpsu.gov.ua

Зараз пристрій, який виявлено і який призначений для безперервного вимірювання швидкості і кута зносу повітряного судна, вилучено та передано на експертизу.

Взаємодіючими правоохоронними органами проводяться невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, що аеропорту "Київ" прикордонники виявили 17 ящиків із контрабандними комплектуючими до зброї та авіаційної техніки.

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28 01 2017 12:57
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