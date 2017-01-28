Трьох українців затримали на спробі вивезти до Росії військовий пристрій

Прикордонники Сумського загону затримали на залізничному пункті контролю "Хутір-Михайлівський" трьох українців, які намагалися вивезти в Росію пристрій, що використовується у військовій авіації.

"Під час перевірки одного з вагонів поїзда "Кишинів-Москва" в сумках з товарами народного споживання, які везли в Росію троє наших співвітчизників, виявили радіонавігаційний пристрій, який використовується в складі бортових систем військових літаків", - повідомляє сайт Держприкордонслужби.



Фото: dpsu.gov.ua

Зараз пристрій, який виявлено і який призначений для безперервного вимірювання швидкості і кута зносу повітряного судна, вилучено та передано на експертизу.

Взаємодіючими правоохоронними органами проводяться невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, що аеропорту "Київ" прикордонники виявили 17 ящиків із контрабандними комплектуючими до зброї та авіаційної техніки.