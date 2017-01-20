Троє чоловіків постраждали в результаті бійки зі стріляниною у Києві
"Близько 22:00 до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на території Гідропарку невідомий влаштував стрілянину. По прибуттю правоохоронці встановили особи двох громадян - 37-річних жителів міст Київ і Бровари, що під час бійки в кафе застосували зброю.
В результаті троє чоловіків, двоє киян і житель Чернігівської обл. отримали поранення голови, грудної клітки і інших частин тіла. Після надання першої допомоги постраждалих госпіталізували. Їх життю нічого не загрожує", - повідомляє прес-служба поліції Києва.
Під час огляду місця події поліцейські виявили предмет, схожий на пристрій для відстрілу гумовими кулями ПМ-РФ, і 10 гільз. Їх вилучили та направили на експертне дослідження, а зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Одесі на Приморській вулиці сталася стрілянина з травматичної зброї за участю двох водіїв. Подію кваліфікували як "Хуліганство".
В одного із учасників конфлікту діагностували поранення в області коліна та стегна, а у другого - гематому потиличної області та поранення лівої стопи.
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