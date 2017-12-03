Троє чоловіків зникли біля лінії розмежування на Луганщині, можливо, вони в полоні, – Нацполіція

Можливо, їх взяла в полон ДРГ бойовиків

Між селищами Боброве та Борівське на узбіччі дороги був виявлений покинутий автомобіль Ford Transit Connect білого кольору з відчиненими дверцятами. На ньому їхали батько з сином (51 та 31 рік) та 23-річний хлопець.

Про це інформує Департамент комунікації Національної поліції.

Чоловіки були одягнені в камуфльований одяг. Їх долі зараз невідома.

На зв'язок вони не виходять. За однією з версій поліції, чоловіки захоплені у полон членами диверсійної розвідувальною групоюбойовиків.

Раніше в цьому районі був захоплений у полон військовослужбовець ЗСУ. Неподалік від місця події розташоване село Арентове, яке розташоване біля лінії розмежування з територією, непідконтрольною українській владі. Тому як одну з імовірних версій поліція розглядає захоплення чоловіків у полон диверсійно-розвідувальною групою бойовиків.

Поліція разом із військовослужбовцями ЗСУ проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцеперебування зниклих.

Нагадаємо, командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України підтвердило, що українські розвідники, які зникли безвісти 11 лютого в Луганській області, перебувають в полоні російсько-терористичних військ "ЛНР".