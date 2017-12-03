Троє чоловіків зникли біля лінії розмежування на Луганщині, можливо, вони в полоні, – Нацполіція
Про це інформує Департамент комунікації Національної поліції.
Чоловіки були одягнені в камуфльований одяг. Їх долі зараз невідома.
На зв'язок вони не виходять. За однією з версій поліції, чоловіки захоплені у полон членами диверсійної розвідувальною групоюбойовиків.
Раніше в цьому районі був захоплений у полон військовослужбовець ЗСУ. Неподалік від місця події розташоване село Арентове, яке розташоване біля лінії розмежування з територією, непідконтрольною українській владі. Тому як одну з імовірних версій поліція розглядає захоплення чоловіків у полон диверсійно-розвідувальною групою бойовиків.
Поліція разом із військовослужбовцями ЗСУ проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцеперебування зниклих.
Нагадаємо, командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України підтвердило, що українські розвідники, які зникли безвісти 11 лютого в Луганській області, перебувають в полоні російсько-терористичних військ "ЛНР".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків