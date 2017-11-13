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Троє фігурантів схеми Курченка отримали по п'ять років умовно

Триває робота експертів, які встановлюють провину кожного із 22 осіб, хто перебуває зараз у статусі підозрюваних та звинувачених
Київський райсуд Одеси ухвалив вирок трьом особам, причетним до незаконних махінацій з нафтопродуктами у злочинній схемі Сергія Курченка.
Троє фігурантів схеми Курченка отримали по п Фото: google.com

Про це сьогодні повідомили на спільному брифінгу прокурор Одеської області Олег Жученко та очільник Одеського главку Нацполіції Дмитро Головін, пише "Укрінформ".

За словами прокурора, "двоє підсудних були керівниками нафтобази, яка функціонувала на території міста Рені Одеської області, а третій здійснював менеджмент, тобто займався підбором нафтоналивних суден, які були задіяні у злочинній схемі. Кожного з трьох підсудних засуджено до п'яти років позбавлення волі (умовно), згідно з угодою про визнання їх винуватості. Пальне надходило на територію України для реалізації злочинною організацією під керівництвом бізнесмена Курченка без сплати митних платежів. Загальна вартість конфіскованих за рішенням суду нафтопродуктів складає понад 800 мільйонів гривень".

Як уточнив Головін, загальний обсяг несплати обов'язкових платежів до  бюджету держави склав близько 3 мільярдів гривень. Триває робота експертів, які встановлюють провину кожного із 22 осіб, які були задіяні у злочинній схемі і перебувають зараз у статусі підозрюваних та звинувачених. Причому вироками судів уже підтверджено провину 15 осіб, причетних до махінацій з нафтопродуктами.

Нагадаємо, Київський районний суд Одеси конфіскував на користь держави близько 100 тисяч тонн палива на загальну суму понад 800 мільйонів гривень у рамках справи щодо власника "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" (СЄПЕК) Сергія Курченка.

 

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13 11 2017 19:20
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