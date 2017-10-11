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Троє футболісток не змогли забити у порожні ворота в матчі проти Барселони, - ВІДЕО

Дівчата не змогли розібратися в ситуації і перешкодили один одному
Під час матчу 1/8 фіналу жіночої Ліги чемпіонів проти Барселони футболістки литовського клубу Гінтра Універсітетас курйозним чином упустили гольовий момент.
Троє футболісток не змогли забити у порожні ворота в матчі проти Барселони, - ВІДЕО

Відео цього епізоду опубліковане у YouTube.

За рахунку 0:3 на користь "Барселони" литовський клуб міг відіграти один м'яч, але дівчата, вийшовши втрьох до пустих воріт суперника, завадили одна одній і не змогли забити гол.

У підсумку "Барселона" здобула перемогу з рахунком 6:0.

Тренер аргентинського клубу пішов у відставку після того, як в нього плюнув уболівальник.

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10 11 2017 07:35
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