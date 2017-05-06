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Троє людей в Альпах зірвалися з гелікоптера рятувальників у провалля

Обірвався рятувальний канат
В австрійських Альпах рятувальник та альпіністка загинули після того, як обірвався канат, що підіймав їх на борт гелікоптера. Чоловік-альпініст вижив.
Троє людей в Альпах зірвалися з гелікоптера рятувальників у провалля Фото: ap.org

Про це повідомляє ВВС.

Два альпіністи – жінка і чоловік – звернулися за допомогою до рятувальників в районі міста Трофайах.

Гелікоптер встановив їх місце розташування. Один із рятувальників спустився на мотузці, щоб підняти альпіністів.

За повідомленням поліції, рятувальник закріпив обох на канаті, однак той з невідомих наразі причин обірвався. Усі троє впали у провалля.

Чоловік-альпініст дістав серйозні травми. Жінка і рятувальник загинули.

Нагадаємо, в Києві хлопець намагався вилізти на верхівку опори Пішохідного моста і зірвався.

На Евересті загинув відомий швейцарський альпініст-рекордсмен Улі Штек.

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05 06 2017 21:45
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