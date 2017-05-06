CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ австрійських Альпах рятувальник та альпіністка загинули після того, як обірвався канат, що підіймав їх на борт гелікоптера. Чоловік-альпініст вижив.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Троє людей в Альпах зірвалися з гелікоптера рятувальників у провалля
Обірвався рятувальний канат
Фото: ap.org
Про це повідомляє ВВС.
Два альпіністи – жінка і чоловік – звернулися за допомогою до рятувальників в районі міста Трофайах.
Гелікоптер встановив їх місце розташування. Один із рятувальників спустився на мотузці, щоб підняти альпіністів.
За повідомленням поліції, рятувальник закріпив обох на канаті, однак той з невідомих наразі причин обірвався. Усі троє впали у провалля.
Чоловік-альпініст дістав серйозні травми. Жінка і рятувальник загинули.
Нагадаємо, в Києві хлопець намагався вилізти на верхівку опори Пішохідного моста і зірвався.
На Евересті загинув відомий швейцарський альпініст-рекордсмен Улі Штек.
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05 06 2017 21:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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