Троє людей в Альпах зірвалися з гелікоптера рятувальників у провалля Обірвався рятувальний канат

В австрійських Альпах рятувальник та альпіністка загинули після того, як обірвався канат, що підіймав їх на борт гелікоптера. Чоловік-альпініст вижив.

Фото: ap.org

Про це повідомляє ВВС. Два альпіністи – жінка і чоловік – звернулися за допомогою до рятувальників в районі міста Трофайах. Гелікоптер встановив їх місце розташування. Один із рятувальників спустився на мотузці, щоб підняти альпіністів. За повідомленням поліції, рятувальник закріпив обох на канаті, однак той з невідомих наразі причин обірвався. Усі троє впали у провалля. Чоловік-альпініст дістав серйозні травми. Жінка і рятувальник загинули. Нагадаємо, в Києві хлопець намагався вилізти на верхівку опори Пішохідного моста і зірвався. На Евересті загинув відомий швейцарський альпініст-рекордсмен Улі Штек.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію