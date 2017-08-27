Троє людей загинули через ураган "Харві" в Техасі
Про це повідомляє газета Los Angeles Times з посиланням на помічника начальника пожежної служби Роя Лерда, пише "Інтерфакс-Україна".
За його словами, всі троє загинули в окрузі Арканзас.
Зараз екстрені служби продовжують розбирати завали будівель, що обвалилися, прибирають з доріг повалені дерева і ліхтарні стовпи, а також перекинуті автомобілі.
An eerie scene the day after Hurricane Harvey landed at Saltgrass Estates in Rockport, Texas https://t.co/9b4GgrbIup pic.twitter.com/eSdskZpGBY— Los Angeles Times (@latimes) 26 серпня 2017 р.
Раніше повідомлялося про одного загиблого і десятьох постраждалих в результаті стихійного лиха.
За даними CNN, людина загинула вночі 26 серпня в місті Рокпорт, штат Техас, внаслідок пожежі в житловому будинку. Прибулі на місце події рятувальники не змогли визволити людину з вогню. Зараз влада штату шукає родичів загиблого.
За даними телеканалу ABC, ураган пошкодив частину будівель в Рокпорті. Також в сусідньому місті Корпус-Крісті з населенням в 320 тис. чоловік ураган обірвав лінії електропередач, таким чином позбавивши світла 155 тис. осіб.
Як повідомляло агентство Reuters, урагану присвоєно 4 категорію. Швидкість вітру сягнула 209 км на годину, що зробило його найсильнішим штормом в штаті з 1961 року.
Нагадаємо, вчора у Техасі ураган "Харві" спричинив повінь, повалив десятки дерев та зруйнував будинки й машини.
Метеорологи прогнозували, що "Харві" може стати найпотужнішим за останні 12 років ураганом у США. З населених пунктів, де очікується стихійне лихо, евакуювали людей.
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