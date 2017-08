Троє людей загинули через ураган "Харві" в Техасі

Про це повідомляє газета Los Angeles Times з посиланням на помічника начальника пожежної служби Роя Лерда, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, всі троє загинули в окрузі Арканзас.

Зараз екстрені служби продовжують розбирати завали будівель, що обвалилися, прибирають з доріг повалені дерева і ліхтарні стовпи, а також перекинуті автомобілі.

An eerie scene the day after Hurricane Harvey landed at Saltgrass Estates in Rockport, Texas https://t.co/9b4GgrbIup pic.twitter.com/eSdskZpGBY