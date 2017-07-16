Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Троє озброєних чоловіків у Вінниці напали на ювелірний магазин: постраждав охоронець, – ФОТО, ВІДЕО

Нападники поранили охоронця, розбили вітрини магазину й забрали золоті вироби
У Вінниці троє озброєних чоловіків у медичних масках забігли в магазин, погрожували охоронцю й вимагали, аби він ліг на підлогу.
Троє озброєних чоловіків у Вінниці напали на ювелірний магазин: постраждав охоронець, – ФОТО, ВІДЕО Фото: npu.gov.ua

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Охоронець чинив опір нападникам, після чого останні почали стріляти по ньому й завдали ушкоджень молотком по голові.


Фото:npu.gov.ua


Фото:npu.gov.ua

Охоронець дістав поранення у живіт та стегно. Зазначається, що чоловіки розбили вітрини магазину й забрали золоті вироби. 

Поліція їх затримала при спробі втекти на авто з місця інциденту. Правоохоронці вилучили у них три пістолети, ніж і рацію.


Фото:npu.gov.ua

За словами начальника головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрія Педоса, троє чоловіків 27, 31 та 35 рокі затримані за підозрою у розбійному нападі. Один з них вже відбував покарання за вчинення умисного вбивства, його спільники – за розбій та крадіжку.


Фото:npu.gov.ua


Фото:npu.gov.ua

Нагадаємо, 1 липня, близько 11:00 години у місті Вінниця двоє невідомих кинули вибуховий предмет у приміщення магазину одягу, внаслідок чого почалася пожежа.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 07 2017 21:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Війна по той бік фронту: де і як воїни АТО можуть безкоштовно лікувати вірус гепатиту

Війна по той бік фронту: де і як воїни АТО можуть безкоштовно лікувати вірус гепатиту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.