Троє озброєних чоловіків у Вінниці напали на ювелірний магазин: постраждав охоронець, – ФОТО, ВІДЕО

У Вінниці троє озброєних чоловіків у медичних масках забігли в магазин, погрожували охоронцю й вимагали, аби він ліг на підлогу.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Охоронець чинив опір нападникам, після чого останні почали стріляти по ньому й завдали ушкоджень молотком по голові.



Фото:npu.gov.ua



Фото:npu.gov.ua

Охоронець дістав поранення у живіт та стегно. Зазначається, що чоловіки розбили вітрини магазину й забрали золоті вироби.

Поліція їх затримала при спробі втекти на авто з місця інциденту. Правоохоронці вилучили у них три пістолети, ніж і рацію.



Фото:npu.gov.ua

За словами начальника головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрія Педоса, троє чоловіків 27, 31 та 35 рокі затримані за підозрою у розбійному нападі. Один з них вже відбував покарання за вчинення умисного вбивства, його спільники – за розбій та крадіжку.



Фото:npu.gov.ua



Фото:npu.gov.ua

Нагадаємо, 1 липня, близько 11:00 години у місті Вінниця двоє невідомих кинули вибуховий предмет у приміщення магазину одягу, внаслідок чого почалася пожежа.