Троє озброєних чоловіків у Вінниці напали на ювелірний магазин: постраждав охоронець, – ФОТО, ВІДЕО
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.
Охоронець чинив опір нападникам, після чого останні почали стріляти по ньому й завдали ушкоджень молотком по голові.
Фото:npu.gov.ua
Фото:npu.gov.ua
Охоронець дістав поранення у живіт та стегно. Зазначається, що чоловіки розбили вітрини магазину й забрали золоті вироби.
Поліція їх затримала при спробі втекти на авто з місця інциденту. Правоохоронці вилучили у них три пістолети, ніж і рацію.
Фото:npu.gov.ua
За словами начальника головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрія Педоса, троє чоловіків 27, 31 та 35 рокі затримані за підозрою у розбійному нападі. Один з них вже відбував покарання за вчинення умисного вбивства, його спільники – за розбій та крадіжку.
Фото:npu.gov.ua
Фото:npu.gov.ua
Нагадаємо, 1 липня, близько 11:00 години у місті Вінниця двоє невідомих кинули вибуховий предмет у приміщення магазину одягу, внаслідок чого почалася пожежа.
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