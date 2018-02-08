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Троє російських біатлоністок представлятимуть збірну України

Раніше спортсменки мали намір перейти в збірну Білорусі, однак зробити це не вдалося
Російські біатлоністки Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко представлятимуть юніорську збірну України.
Троє російських біатлоністок представлятимуть збірну України Фото: EPA/UPG

"Батьки у дівчаток українці, документи щодо отримання громадянства зараз знаходяться в стадії оформлення, тому виступають вони поки за Київську область, але тільки в особистому заліку, не приносячи командні очки. Нам спортсменки такого рівня в будь-якому випадку не завадять, особливо з огляду на те, що в цій віковій групі відчуваємо певний кадровий дефіцит", - заявив очільник Федерації біатлону України Володимир Бринзак..

Раніше спортсменки мали намір перейти в збірну Білорусі, однак зробити це не вдалося.

Також в українську національну команду перейшов їхній тренер Ілля Лопухов.

20-річна Рассказова — членкиня юніорської збірної Росії - брала участь в юніорському чемпіонаті світу, перемагала на російських юніорських стартах. У юніорському рейтингу СБР вона посідала 11-е місце.

Оскільки біатлоністка виступала за російську команду на міжнародних стартах, за Україну вона зможе виступати тільки після обов'язкового карантину або за згодою Союзу біатлоністів Росії.

20-річна Катерина Бех брала участі у юніорському Кубку IBU. До середини грудня вона зможе виступати за збірну України без обмежень.

18-річна Оксана Москаленко у рейтингу СБР серед дівчат посідала 15-е місце за підсумками сезону.

Нагадаємо, жіночу збірну України з біатлону очолив російський тренер Андрєй Прокунін.

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02 08 2018 14:26
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