Троє російських біатлоністок представлятимуть збірну України
"Батьки у дівчаток українці, документи щодо отримання громадянства зараз знаходяться в стадії оформлення, тому виступають вони поки за Київську область, але тільки в особистому заліку, не приносячи командні очки. Нам спортсменки такого рівня в будь-якому випадку не завадять, особливо з огляду на те, що в цій віковій групі відчуваємо певний кадровий дефіцит", - заявив очільник Федерації біатлону України Володимир Бринзак..
Раніше спортсменки мали намір перейти в збірну Білорусі, однак зробити це не вдалося.
Також в українську національну команду перейшов їхній тренер Ілля Лопухов.
20-річна Рассказова — членкиня юніорської збірної Росії - брала участь в юніорському чемпіонаті світу, перемагала на російських юніорських стартах. У юніорському рейтингу СБР вона посідала 11-е місце.
Оскільки біатлоністка виступала за російську команду на міжнародних стартах, за Україну вона зможе виступати тільки після обов'язкового карантину або за згодою Союзу біатлоністів Росії.
20-річна Катерина Бех брала участі у юніорському Кубку IBU. До середини грудня вона зможе виступати за збірну України без обмежень.
18-річна Оксана Москаленко у рейтингу СБР серед дівчат посідала 15-е місце за підсумками сезону.
Нагадаємо, жіночу збірну України з біатлону очолив російський тренер Андрєй Прокунін.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії