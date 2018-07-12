Троє російських силовиків у суді заявили, що затримали Гриба в Росії

Троє російських силовиків на судовому засіданні 6 грудня заявили, що затримали українського політв'язня Павла Гриба в російському місті Ярцево.

Павло разом з адвокаткою заперечує та каже, що його затримали в Білорусі, а потім вивезли до Росії.

Першим свідчив Олександр Беспалов, який на той час працював старшим оперативним уповноваженим кримінального розшуку по Смоленській області. Він ствердив, що він разом з іншими двома свідками, Євгенієм Матюховим і Олександром Мазуровим, приїхали на вокзал у Ярцево Смоленської області "після оперативно отриманої інформації". Там вони ніби побачити Павла Гриба - "підозрілого хлопця". Вони перевірили його документи та запитали, що він тут робить.

"Громадянин ніяк не відреагував, надав український паспорт. Поводив себе підозоріло", - сказав свідок Беспалов, зазначивши, що йдеться про 25 серпня 2017.

Він запевнив, що Гриб проїхав з ними до відділку, де й встановили, що він у розшуку - "усе повідомили інціатору розшуку, ФСБ, що він затриманий".

Другий свідок Олександр Мазуров, сказав майже те ж саме, зазначивши про приїзд на вокзал Ярцево - "була інформація, що там буде людина, яка становить оперативний інтерес".

Третій свідок Євгеній Матюхов указав, що вони передали Гриба працівникам ФСБ, "які чомусь дуже швидко приїхали".

Усі свідчили через скайп-зв'язок. На запитання, чи впізнають вони Гриба, Беспалов сказав, що впізнав. Мазуров сказав, що Гриб "схожий" на затриманого ним, а Матюхов сказав, що впізнав Павла "за комплекцією".

Сам Павло сказав, що вперше бачить усіх трьох і ствердив, що його затримали в білоруському Гомелі.

Адвокатка Гриба Марина Дубровіна також заперечує затримання в Росії та називає свідчення чоловіків "завченою піснею".

"Це завчена пісня, яку вони вивчили, так як ніхто з них Павла, звісно, не затримував. Реально Павла затримали 24 серпня 2018, тому що Тетяна Єршова приїздила на зустріч з ним 24-го", - сказала вона.