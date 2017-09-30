Троє рибалок зникли безвісти у відкритому морі на Донеччині

Пошуки чоловіків поки не дали результатів

У Донецькій області тривають пошуки трьох рибалок, які зникли у відкритому морі.

Про це повідомляє прес-центр обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Троє рибалок вийшли у відкрите море на легкомоторному човні в с. Бердянське Волноваського району Донецької області о 7:30 28 вересня.

Близько 12:00 човен зник за обрієм.

"Протягом 29 вересня проводилися пошуково-рятувальні роботи в акваторії Азовського моря та вздовж узбережжя. Пошуки результатів наразі не дали. Всього до пошуків залучено 19 осіб та 6 одиниць техніки", – доповіли у відомстві.

У ДСНС також уточнили, що в пошукових роботах залучені представники Головного управління ДСНС, рятувальної аварійно-водолазної служби Маріупольської міської ради, Національної поліції, Ялтинської рятувальної аварійно-водолазної станції №7 та відділення прикордонної служби "Ялта".