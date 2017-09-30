Троє рибалок зникли безвісти у відкритому морі на Донеччині
Про це повідомляє прес-центр обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Троє рибалок вийшли у відкрите море на легкомоторному човні в с. Бердянське Волноваського району Донецької області о 7:30 28 вересня.
Близько 12:00 човен зник за обрієм.
"Протягом 29 вересня проводилися пошуково-рятувальні роботи в акваторії Азовського моря та вздовж узбережжя. Пошуки результатів наразі не дали. Всього до пошуків залучено 19 осіб та 6 одиниць техніки", – доповіли у відомстві.
У ДСНС також уточнили, що в пошукових роботах залучені представники Головного управління ДСНС, рятувальної аварійно-водолазної служби Маріупольської міської ради, Національної поліції, Ялтинської рятувальної аварійно-водолазної станції №7 та відділення прикордонної служби "Ялта".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа