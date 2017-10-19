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Троє травмованих у ДТП в Харкові лишаються без тями

Ще троє постраждалих перебувають у стабільному стані
Троє з травмований в наслідок смертельної ДТП у Харкові залишаються без тями.
Троє травмованих у ДТП в Харкові лишаються без тями Фото: glavmedinfo.ru

30-річна вагітна дівчина, яка постраждала в ДТП на Сумщині 18 жовтня, - в стані медикаментозного сну, дитині це не зашкодить.

"У вагітної - важка черепно-мозкова травма, але стан на даний момент стабільний. Операції дівчина, яка перебуває на 6-му місяці вагітності, не потребує", - повідомляє місцеве видання Status quo, з посиланням на слова заступника головного лікаря Харківської обласної клінічної лікарні Ірини Лодяної.

Згідно зі словами лікаря, у стані штучної коми знаходяться дві сестри - Оксана і Діана.

"Вони - в Харківській лікарні швидкої і невідкладної допомоги. Дівчата в дуже важкому стані, в реанімації. Лікарі поки не беруться говорити, чи виживуть вони. Їм зроблені операції на органах черевної порожнини і грудної клітки, а також нейрохірургічна операція", - пише видання.

Також повідомляється, що ще троє постраждалих перебувають у стабільному стані.

Нагадаємо, що у Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Сьогодні суд арештував Олену Зайцеву.  Дівчина відмовилася давати свідчення щодо себе, посилаючись на ст.63 Конституції України

 

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19 10 2017 16:56
ТЕГИ: ДТП, Харків
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