CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Міністерстві оборони України підтвердили, що в зоні проведення Антитерористичної операції троє українських військовослужбовців отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Троє українських бійців отримали травми минулої доби в зоні АТО, - Міноборони
Загиблих з української сторони немає
Фото: EPA/UPG
"За минулу добу в лавах Збройних сил України загиблих немає. Однак троє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення і бойові травми", - розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник на традиційному брифінгу в "Українському кризовому медіацентрі", пише "112 Україна".
Нагадаємо, від початку доби 30 вересня двоє українських військових отримали бойові травми під час обстрілу південно-східних околиць Авдіївки, ще один отримав поранення в районі Пісків.
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01 10 2017 13:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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