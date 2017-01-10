Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Троє українських бійців отримали травми минулої доби в зоні АТО, - Міноборони

Загиблих з української сторони немає
У Міністерстві оборони України підтвердили, що в зоні проведення Антитерористичної операції троє українських військовослужбовців отримали поранення.
Троє українських бійців отримали травми минулої доби в зоні АТО, - Міноборони Фото: EPA/UPG

"За минулу добу в лавах Збройних сил України загиблих немає. Однак троє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення і бойові травми", - розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник на традиційному брифінгу в "Українському кризовому медіацентрі", пише "112 Україна".

Нагадаємо, від початку доби 30 вересня двоє українських військових отримали бойові травми під час обстрілу південно-східних околиць Авдіївки, ще один отримав поранення в районі Пісків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 10 2017 13:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.