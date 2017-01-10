Троє українських бійців отримали травми минулої доби в зоні АТО, - Міноборони

У Міністерстві оборони України підтвердили, що в зоні проведення Антитерористичної операції троє українських військовослужбовців отримали поранення.

"За минулу добу в лавах Збройних сил України загиблих немає. Однак троє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення і бойові травми", - розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник на традиційному брифінгу в "Українському кризовому медіацентрі", пише "112 Україна".

Нагадаємо, від початку доби 30 вересня двоє українських військових отримали бойові травми під час обстрілу південно-східних околиць Авдіївки, ще один отримав поранення в районі Пісків.