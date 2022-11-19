Троє українських морських піхотинців звільнені з російського полону

Військовослужбовцям надано первинну медико-психологічну допомогу. Військово-Морські Сили України вкотре доводять, що гасло "своїх не залишимо" для нас не просто слова.

військові України з полону

Про повернення піхотинців повідомила Верховна Рада України та оприлюднила фото військовослужбовців із закритими обличчями у своєму телеграмі. Військовослужбовцям надано первинну медико-психологічну допомогу. Військово-Морські Сили України вкотре доводять, що гасло "своїх не залишимо" для нас не просто слова. Наразі немає офіційної інформації щодо умов звільнення цих військових, проте найімовірніше, це було частиною обміну полоненими, який Україна та росія часто проводять.



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