Троє українських письменників стали послами доброї волі ООН
Як повідомляє "Читомо", окрім письменників, послами доброї волі також стали журналіст Андрій Куликов, телеведучий Слава Варда, співачка Катя Чілі, філософ й дослідник Михайло Мінаков, правозахисник Євген Захаров та художниця Алевтина Кахідзе.
Посли доброї волі ООН та Посланці миру – це відомі особистості та визначні діячі, які присвячують свій час тому, щоб привернути увагу громадськості до найгостріших проблем сучасного світу та відстоюють цінності й ідеали Організації Об’єднаних Націй у своїх країнах.
Послами доброї волі ООН є відомі митці, музиканти, спортивні зірки та актори. Організація Об’єднаних Націй підтримує Послів доброї волі ООН у привернення ще більшої уваги та підтримки у вирішенні головних проблем. Більшість зірок призначаються Послами доброї волі для окремої агенції ООН. Вони повинні мати бездоганну репутацію, справжній інтерес до гуманітарних проблем та значну популярність.
Посли доброї волі ООН призначаються терміном до двох років з можливістю поновлення. Не існує встановлених правил або контрактних зобов’язань з обох сторін, однак проводиться символічна церемонія призначення. Посли доброї волі ООН не отримують заробітну плату, хоча, можуть отримувати символічну платню розміром 1 долар США на рік або еквівалент цієї суми.
Вперше ідея залучення знаменитостей як послів ООН була втілена у 1950-х роках, коли Голлівудська зірка Денні Кайе була залучена до акції захисту прав дітей. Серед Послів доброї волі призначених різними агенціями ООН на міжнародному рівні є Анжеліна Джолі, Джекі Чан, Рональдо, Анатолій Карпов та інші.
Нагадаємо, поет, прозаїк, громадський діяч Сергій Жадан отримав премію імені Василя Стуса.
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