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Українські школярі здобули перемогу на конкурсі наукових розробок у Китаї

Розробки учасників були представлені в 4 категоріях: інформатика, математика, зоологія, біомедицина
Троє українських школярів посіли перші місця на конкурсі наукових розробок Beijing Youth Science Creation Competition у Китаї.
Українські школярі здобули перемогу на конкурсі наукових розробок у Китаї Фото: mon.gov.ua

Так, учениця Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів № 162 Амілія Кирилова отримала нагороду за проект "Інтегративний метод в нейроциркуляторній діагностиці дистонії", повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Даніела Гайчук (гімназія біотехнологій №177) та Максим Палладін (спеціалізована школа №124), учні з Києва, -  за командний проект "Дослідження вмісту важких металів у рослинах і їх вплив на пірамідні нейрони в живих організмах".  

Beijing Youth Science Creation Competition - конкурс науково-технічних розробок, створених молоддю, який щороку проходить в Університеті академії наук Китаю. Цьогоріч конкурс проходив під гаслом "Відкриття. Інновації. Відповідальність", а розробки учасників були представлені в 4 категоріях: інформатика, математика, зоологія, біомедицина.


Фото: mon.gov.ua


Фото: mon.gov.ua


Фото: mon.gov.ua

Нагадаємо, що восени українська команда виборола дві золоті нагороди на Міжнародній учнівській олімпіаді з екології, яка 22-29 жовтня проходила в Бразилії.

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08 04 2018 11:44
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