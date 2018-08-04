Українські школярі здобули перемогу на конкурсі наукових розробок у Китаї
Так, учениця Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів № 162 Амілія Кирилова отримала нагороду за проект "Інтегративний метод в нейроциркуляторній діагностиці дистонії", повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України.
Даніела Гайчук (гімназія біотехнологій №177) та Максим Палладін (спеціалізована школа №124), учні з Києва, - за командний проект "Дослідження вмісту важких металів у рослинах і їх вплив на пірамідні нейрони в живих організмах".
Beijing Youth Science Creation Competition - конкурс науково-технічних розробок, створених молоддю, який щороку проходить в Університеті академії наук Китаю. Цьогоріч конкурс проходив під гаслом "Відкриття. Інновації. Відповідальність", а розробки учасників були представлені в 4 категоріях: інформатика, математика, зоологія, біомедицина.
Фото: mon.gov.ua
Фото: mon.gov.ua
Фото: mon.gov.ua
Нагадаємо, що восени українська команда виборола дві золоті нагороди на Міжнародній учнівській олімпіаді з екології, яка 22-29 жовтня проходила в Бразилії.
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