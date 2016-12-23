Троє українських військових загинули у полоні - волонтери

Трьох українських військовослужбовців, які потрапили в полон під час боїв на Світлодарській дузі, убили.

"Трагічна ситуація на Світлодарській дузі. Трьох наших хлопців немає в живих. Двоє були на полі, забрали їх чи то місцеві бойовики, то чи найманці з РФ, поки невідомо. Бійці були поранені, їх зняли на відео і передали [його] нашим [...]. Провести обмін не вдалося, ворог не захотів і наші не знайшли, з ким говорити, там кожен - командир, знайти відповідального за зупинення вогню було нереально. Потім їх перевезли в Дебальцеве, знущалися і катували, в результаті вбили. Звірячі фото з тортурами і тілами відразу надіслали нам як підтвердження того, що вони 200-ті", - повідомив координатор проекту "СтопТерор" Степан Кабакаєв у Facebook.

"Третій нібито зник безвісти. Ми подали запит і виявилося, що, за їхніми даними, він у полоні, але підтвердження ми не знайшли. Кілька годин тому третій виявився у нас, кілька пострілів у голову... Зараз на ресурсах противника ОРДЛО і РФ поширюють ці фотографії і відео", - написав він.

Додамо, що за добу бойовики відкривали вогонь 22 рази, зосередивши вогонь в основному на донецькому напрямку.

Нагадаємо, вчора, 22 листопада російсько-окупаційні війська теж зосередили майже весь вогонь на донецькому напрямку. У зоні проведення антитерористичної операції станом на 18:00 було зафіксовано 15 обстрілів позицій українських військових з боку незаконних збройних формувань.

Варто відзначити, що за три дні загострення конфлікту на Світлодарській дузі українська сторона робила 119 запитів на припинення вогню.