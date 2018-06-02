Троє українців спробували обдурити польських прикордонників купюрами з настільної гри

Польський суд засудив громадян України 25, 36 і 55 років до чотирьох місяців в'язниці з відстрочкою виконання покарання на два роки

Трьох громадян України визнали винними у спробі незаконного перетину кордону Польщі.

Як повідомляє польське видання Nowiny24, в пункті пропуску Шегині – Медика українці в якості доказу фінансової спроможності продемонстрували банкноти з настільної гри.

Польський суд засудив громадян України 25, 36 і 55 років до чотирьох місяців в'язниці з відстрочкою виконання покарання на два роки. Спікер місцевого відділення прикордонної служби Польщі Ельжбета Пікор зазначила, що українці визнали провину.

"Гроші", пред'явлені прикордонникам (по дві "банкноти", що нагадують 50 і 100 доларів, і шість банкнот "номіналом" 500 євро), були вилучені судом.

Також українцям заборонили в'їзд на територію Польщі (термін заборони в повідомленні не вказано).

Нагадаємо, раніше білоруські прикордонники показали, як чоловік намагався перевезти тещу в багажнику.