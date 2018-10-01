Троє українців загинуло в ДТП у Росії

Причини і обставини аварії будуть встановлені за результатами слідства

Троє українців загинуло, ще шестеро дістали травм різного ступеня тяжкості внаслідок ДТП, яка сталася в Курській області Росії.

"За інформацією посольства України в Російській Федерації, 10 січня в Курській області в ДТП потрапив автомобіль з українською реєстрацією, який прямував за маршрутом Дніпро - Санкт-Петербург... У результаті ДТП троє громадян загинуло, троє – дістали травм важкого ступеня і були госпіталізовані в місцеві лікувальні заклади, інші мають легкі травми", - розповів офіційний представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, загалом в автомобілі було дев'ятеро громадян України.

Дипломат також зазначив, що причини і обставини аварії будуть встановлені за результатами слідства.

Кирилич поінформував, що український консул підтримує зв'язок з лікувальними закладами, де перебувають травмовані українці, а також з місцевим відділенням поліції і Головним управлінням РФ із надзвичайних ситуацій в Курській області.

Нагадаєамо, що в Росії на 159 км автодороги "Ханти-Мансійськ - Нягань" сталося зіткнення автомобілів "Renault DUSTER" і "Mazda 6", внаслідок чого загинули десятеро людей.