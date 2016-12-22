Тіла були знайдені після гасіння пожежі в приватній сауні

У середу, 21 грудня, троє військових задихнулися чадним газом у Красногорівці (Донецька область).

Тіла військовослужбовців були знайдені в згорілому приміщенні приватної сауни. За попередніми даними, пожежа сталася внаслідок короткого замикання. Бійці отруїлися чадним газом від загоряння, - інфромує LB.ua з посиланням на джерела в поліції,

Також узоні АТО було кілька небойових втрат 20 грудня. У Золотому (Луганська область) на території військової частини військовослужбовець випадково застрелив з автомата Калашникова свого товариша по службі.

Загалом за добу, 20 грудня, в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі бойовики 47 разів обстріляли позиції українських військових на всіх напрямках.

У цей самий день були зареєстровані три спроби застрелитися, вчинені військовими в Ясинуватському, Волноваському і Бахмутському районах. Бійців госпіталізували.

У вівторок в зоні бойових дій на Донбасі двоє військових загинули, четверо отримали поранення, ще четверо були контужені.