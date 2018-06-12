Троє захоплених українських моряків мають осколкові поранення
Про це повідомила адвокатка Євгенія Закревська з посиланням на Павла П'ятницького - члена Громадської спостережної комісії Москви з контролю за дотриманням прав громадян в місцях позбавлення волі, пише "Громадське".
Троє українських моряків, які були поранені під час атаки росіянами українських кораблів біля Керченської протоки, перебувають у лікарні слідчого ізолятора №1 по Москві, так званої "Матроської тиші".
Повідомляється, що у двох військовослужбовців накладений гіпс, під час нападу РФ вони дістали осколкові поранення.
"Їм роблять перев'язку, ставлять крапельниці. Адміністрація ізолятора видала зимовий одяг і взуття, чисту постільну білизну... Якістю харчування поранені задоволені, претензій будь-яких до медиків санітарної частини ізолятора або інспекторам УФСІН Москви не мають", - повідомила адвокатка.
Василь Сорока, співробітник контррозвідки СБУ, який під час атаки РФ дістав осколкове поранення руки, перебуває в одиночній камері.
Андрій Ейдер з осколковими пораненнями ніг - з двома сусідами по камері, які нібито допомагають йому виходити на прогулянку. Ейдеру також видали тростину.
Третій поранений моряк - Андрій Артеменко - теж перебуває у камері з двома сусідами, у нього осколкове поранення руки і пошкоджені білки очей.
"Відразу після надходження всі троє були оглянуті терапевтом, хірургом, невропатологом та інфекціоністом. Їм зробили ЕКГ, УЗД, взяті аналізи, а Артеменко 3 грудня додатково оглянутий офтальмологом... Стан усіх трьох пацієнтів головлікар лікарні оцінює як стабільний та задовільний", - передала адвокатка слова П'ятницького.
Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины".
Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.
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