Трьом львівським депутатам суд призначив штраф за корупцію
Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, мова йде про депутатів, обраних від Дрогобицького району.
Чиновники не повідомили, як того вимагає закон, про наявність в них реального конфлікту інтересів і проголосували за прийняття рішення щодо земельних питань на свою користь і користь близьких осіб.
Таким чином, народні обранці вчинили адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).
Правоохоронці вживають заходів, щоб скасувати рішення, прийняті в умовах конфлікту інтересів.
Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила в корупції керівництво і співробітників відділення поліції в Міжнародному аеропорту Харків.
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