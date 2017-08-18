Трьом львівським депутатам суд призначив штраф за корупцію

Депутати проголосували із земельних питань, на свою користь та близьких осіб

Суд призначив по 10 тисяч гривень штрафу трьом депутатам Львівської міськради за фактом правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, мова йде про депутатів, обраних від Дрогобицького району.

Чиновники не повідомили, як того вимагає закон, про наявність в них реального конфлікту інтересів і проголосували за прийняття рішення щодо земельних питань на свою користь і користь близьких осіб.

Таким чином, народні обранці вчинили адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Правоохоронці вживають заходів, щоб скасувати рішення, прийняті в умовах конфлікту інтересів.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила в корупції керівництво і співробітників відділення поліції в Міжнародному аеропорту Харків.