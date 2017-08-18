Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Трьом львівським депутатам суд призначив штраф за корупцію

Депутати проголосували із земельних питань, на свою користь та близьких осіб
Суд призначив по 10 тисяч гривень штрафу трьом депутатам Львівської міськради за фактом правопорушення, пов'язаного з корупцією.
Трьом львівським депутатам суд призначив штраф за корупцію Львівська обласна рада та обласна державна адміністрація. Фото: ltdaily.info

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, мова йде про депутатів, обраних від Дрогобицького району.

Чиновники не повідомили, як того вимагає закон, про наявність в них реального конфлікту інтересів і проголосували за прийняття рішення щодо земельних питань на свою користь і користь близьких осіб.

Таким чином, народні обранці вчинили адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Правоохоронці вживають заходів, щоб скасувати рішення, прийняті в умовах конфлікту інтересів.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила в корупції керівництво і співробітників відділення поліції в Міжнародному аеропорту Харків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 08 2017 22:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.