Трьом особам оголосили підозру в організації викрадення Гончаренка

В Одесі висунуто підозру трьом особам в організації викрадення депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка.

24 лютого було офіційно оголошено про підозру трьом чоловікам, затриманим в четвер за підозрою в організації викрадення Гончаренка і намір завдати йому тяжкого каліцтва, - повідомила прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба, інформує УНІАН.

Як зазначила Верба, затримані підозрюються у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, і ін.) і ч. 3 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК України.

Депутата Гончаренка хотів викрасти і позбавити зору батько антимайданівця Геннадія Кушнарьова, який загинув в Будинку профспілок.

Нагадаємо, що народний депутат України Олексій Гончаренко був викрадений невідомими.

Згодом, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що один із викрадачів народного депутата Олексія Гончаренка мав паспорт громадянина Росії.