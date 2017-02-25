Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Трьом особам оголосили підозру в організації викрадення Гончаренка

Замах готувався кілька тижнів
В Одесі висунуто підозру трьом особам в організації викрадення депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка.
Трьом особам оголосили підозру в організації викрадення Гончаренка Фото:pravda.com.ua

24 лютого було офіційно оголошено про підозру трьом чоловікам, затриманим в четвер за підозрою в організації викрадення Гончаренка і намір завдати йому тяжкого каліцтва, - повідомила прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба, інформує УНІАН.

Як зазначила Верба, затримані підозрюються у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, і ін.) і ч. 3 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК України.

Депутата Гончаренка хотів викрасти і позбавити зору батько антимайданівця Геннадія Кушнарьова, який загинув в Будинку профспілок.

Нагадаємо, що народний депутат України Олексій Гончаренко був викрадений невідомими.

Згодом, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що один із викрадачів народного депутата Олексія Гончаренка мав паспорт громадянина Росії.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 02 2017 10:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.