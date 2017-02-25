Трьом особам оголосили підозру в організації викрадення Гончаренка
24 лютого було офіційно оголошено про підозру трьом чоловікам, затриманим в четвер за підозрою в організації викрадення Гончаренка і намір завдати йому тяжкого каліцтва, - повідомила прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба, інформує УНІАН.
Як зазначила Верба, затримані підозрюються у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, і ін.) і ч. 3 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК України.
Депутата Гончаренка хотів викрасти і позбавити зору батько антимайданівця Геннадія Кушнарьова, який загинув в Будинку профспілок.
Нагадаємо, що народний депутат України Олексій Гончаренко був викрадений невідомими.
Згодом, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що один із викрадачів народного депутата Олексія Гончаренка мав паспорт громадянина Росії.
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