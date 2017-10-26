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Трьом учасникам сутичок у Святошинському суді призначили домашній арешт

Застосовано домашній арешт з 22:00 до 07:0 год
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у виді домашнього арешту трьом підозрюваним під час сутичок у Святошинському райсуді, які сталися вночі 24 жовтня.
Трьом учасникам сутичок у Святошинському суді призначили домашній арешт Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Про це повідомляє прес-служба Шевченківського райсуду Києва.

"За результатами розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу до Чепелянського Є.Ю. підозрюваного за ч.3 ст.296, ч.1 ст.343 КК України застосовано домашній арешт з 22:00 до 07:0 год.", - йдеться у повідомленні.

До Живодьора С.В., якого підозрюють за ч.1 ст.194, ч.3 ст.296, ч.1 ст.343 КК України застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту з 21:00 до 07:00.

До третього чоловіка – Туренка А., підозрюваного за ч. 3 ст. 296, ч. 1 ст. 343 ККУ, також застосували домашній арешт.

Вже у ніч з 23 на 24 жовтня у залі суду правоохоронці застосували газ проти активістів. Після цього блокувальники змушені були покинути будівлю через вікна, які вони вибили.

Згодом активісти повернулись до зали суду і почали руйнувати меблі. Затримали 30 прихильників лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи КоханівськогоУ поліції також заявили, що постраждали двоє правоохоронців. 

Самого Коханівського відправили до лікарні на обстеження, а у суді оголосили підозру. Також з Коханівського зняли наручники, оскільки закінчився 72-годинний термін його попереднього затримання.
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26 10 2017 23:28
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