Трьом "українським диверсантам" продовжили арешт до 8 березня
"Сьогодні, 30 грудня, "Ленінський районний суд міста Севастополя" продовжив термін утримання під вартою Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудки до 8 березня 2017 року", - написала "Кримська правозахисна група" на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 10 листопада 2016 року в ФСБ Росії заявили, що затримали у Севастополі "диверсійно-терористичну групу" Головного управління розвідки Міноборони України. Члени групи, нібито, планували диверсійні акції на об'єктах військової інфраструктури в окупованому Криму. У затриманих, нібито, вилучили вибухові пристрої, зброю і боєприпаси, засоби спецзв'язку, а також карти-схеми об'єктів передбачуваних "диверсій".
Згодом, в Росії озвучили прізвища українців, затриманих в анексованому Криму під виглядом "диверсантів". Ними виявились співробітники Центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону "Номос" в Севастополі. Серед затриманих, за інформацією ЗМІ, Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович і Дудко Володимир Михайлович. Ленінський районний суд Севастополя заарештував на два місяці трьох так званих "членів диверсійної групи Міноборони України".
У Міноборони України назвали повідомлення ФСБ фейком і заявили, що на території Криму немає ні українських розвідників, ні диверсантів.
25 грудня Севастопольський суд залишив під арештом Володимира Дудку, якого обвинувачують у підготовці диверсій на об’єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення в Криму.
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