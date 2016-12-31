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Трьом "українським диверсантам" продовжили арешт до 8 березня

Йдеться про Олексія Бессарабова, Дмитра Штиблікова, Володимира Дудка, затриманих 9 листопада ФСБ РФ
Ленінський районний суд міста Севастополя продовжив термін тримання під вартою Дмитру Штиблікову, Олексію Бессарабову і Володимиру Дудку до 8 березня 2017 року.
Трьом "українським диверсантам" продовжили арешт до 8 березня Фото: Федеральне агентство новин

"Сьогодні, 30 грудня, "Ленінський районний суд міста Севастополя" продовжив термін утримання під вартою Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудки до 8 березня 2017 року", - написала "Кримська правозахисна група" на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 10 листопада 2016 року в ФСБ Росії заявили, що затримали у Севастополі "диверсійно-терористичну групу" Головного управління розвідки Міноборони України. Члени групи, нібито, планували диверсійні акції на об'єктах військової інфраструктури в окупованому Криму. У затриманих, нібито, вилучили вибухові пристрої, зброю і боєприпаси, засоби спецзв'язку, а також карти-схеми об'єктів передбачуваних "диверсій".

Згодом, в Росії озвучили прізвища українців, затриманих в анексованому Криму під виглядом "диверсантів". Ними виявились співробітники Центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону "Номос" в Севастополі. Серед затриманих, за інформацією ЗМІ, Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович і Дудко Володимир Михайлович. Ленінський районний суд Севастополя заарештував на два місяці трьох так званих "членів диверсійної групи Міноборони України".

У Міноборони України назвали повідомлення ФСБ фейком і заявили, що на території Криму немає ні українських розвідників, ні диверсантів.

25 грудня Севастопольський суд залишив під арештом Володимира Дудку, якого обвинувачують у підготовці диверсій на об’єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення в Криму.

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31 12 2016 11:35
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