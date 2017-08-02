Троян отримав посаду заступника міністра внутрішніх справ

Раніше Троян відмовився від участі в конкурсі на главу МВС

Кабінет міністрів призначив заступником міністра внутрішніх справ Вадима Трояна.

"Кабмін призначив заступником міністра внутрішніх справ Трояна", - повідомив міністр Кабміну Олександр Саєнко, інформують "Українські новини".

До призначення Троян займав посаду виконуючого обов'язки керівника Національної поліції і брав участь у конкурсі на заміщення вакантної посади голови Національної поліції, який оголосив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 16 грудня 2016 року.

Згодом, кілька фаворитів конкурсу, в тому числі в.о. глави Нацполіціі Вадим Троян та глава київської поліції Андрій Крищенко, відмовилися від боротьби.