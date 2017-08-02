ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет міністрів призначив заступником міністра внутрішніх справ Вадима Трояна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Троян отримав посаду заступника міністра внутрішніх справ
Раніше Троян відмовився від участі в конкурсі на главу МВС
Вадим Троян. Фото: radiosvoboda.org
"Кабмін призначив заступником міністра внутрішніх справ Трояна", - повідомив міністр Кабміну Олександр Саєнко, інформують "Українські новини".
До призначення Троян займав посаду виконуючого обов'язки керівника Національної поліції і брав участь у конкурсі на заміщення вакантної посади голови Національної поліції, який оголосив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 16 грудня 2016 року.
Згодом, кілька фаворитів конкурсу, в тому числі в.о. глави Нацполіціі Вадим Троян та глава київської поліції Андрій Крищенко, відмовилися від боротьби.
Зазначимо, сьогодні, 8 лютого Кабмін призначив новим керівником Національної поліції України нинішнього главу Департаменту карного розшуку НПУ Сергій Князєв.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 02 2017 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
No articles
влажность:
давление:
ветер: