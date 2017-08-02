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Троян отримав посаду заступника міністра внутрішніх справ

Раніше Троян відмовився від участі в конкурсі на главу МВС
Кабінет міністрів призначив заступником міністра внутрішніх справ Вадима Трояна.
Троян отримав посаду заступника міністра внутрішніх справ Вадим Троян. Фото: radiosvoboda.org

"Кабмін призначив заступником міністра внутрішніх справ Трояна", - повідомив міністр Кабміну Олександр Саєнко, інформують "Українські новини".

До призначення Троян займав посаду виконуючого обов'язки керівника Національної поліції і брав участь у конкурсі на заміщення вакантної посади голови Національної поліції, який оголосив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 16 грудня 2016 року.

Згодом, кілька фаворитів конкурсу, в тому числі в.о. глави Нацполіціі Вадим Троян та глава київської поліції Андрій Крищенко, відмовилися від боротьби.

Зазначимо, сьогодні, 8 лютого Кабмін призначив новим керівником Національної поліції України нинішнього главу Департаменту карного розшуку НПУ Сергій Князєв.
 
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08 02 2017 13:55
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