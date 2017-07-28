Трояна спіймали на хабарі, - ЗМІ

Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, за інформацією ЗМІ, попався на великому хабарі.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. Про те, що Трояна затримали на хабарі інформує УНН.

У свою чергу "112 Україна" пише, що Троян спростував цю інформацію.

"Якби так було, уявити можна тільки, яке було б кіно", - написав він у листуванні на Facebook.

Раніше сьогодні Генпрокуратура повідомила про затримання заступника керівника однієї з громадських організацій, його спільника і помічника посадової особи Міністерства внутрішніх справ. Вони вимагали від представника одного з підприємств 1,5 млн гривень "із застосуванням погроз життю і здоров'ю".

Гроші зловмисники вимагали в обмін на притягнення Нацполіцією до кримінальної відповідальності працівників Державної фіскальної служби одного з районів Києва. Ці податківці, як зазначають у повідомленні, створювали умисні перешкоди для роботи підприємства. Крім того, за ці гроші підозрювані обіцяли "здійснити фізичний і психологічний тиск на посадових осіб одного з товариств", щоб повернути підприємству гроші через поставки нібито неякісної продукції виробничо-технічного призначення.

Заступнику керівника громадської організації і його спільникові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 КК України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що завдало значної шкоди потерпілому, а також одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Помічнику посадової особи міністра внутрішніх справ України повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).