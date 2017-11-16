Труба захотів стати директором ДБР за три дні до фінального голосування
Однак 13 листопада, за три дні до фінального голосування, Труба написав заяву з проханням додати його до списку кандидатів на посаду директора ДБР.
Про це Труба заявив під час фінальної співбесіди з конкурсною комісією.
"Я вважав, що керівником повинна бути публічна особа, тобто та особа, яка відома вже широкому колу суспільства. Проте, аналізуючи ті чи інші форми правоохоронних органів, мною було написано заяву з проханням розглядати мою кандидатуру на посаду директора",— сказав Труба на фінальній співбесіді 14 листопада.
Нагадаємо, 16 листопада, конкурсна комісія обрала керівником Держбюро розслідувань Романа Трубу, екс-прокурора, який раніше займав посаду начальника слідчого відділу управління прокуратури Львівської області.
Усього на посаду директора ДБР претендували 19 кандидатів. Військовий прокурор Анатолій Матіос отримав два голоси комісії, чиновник Адміністрації Президента Олексій Горащенков також отримав лише два голоси.
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