Трудова міграція гальмує зростання економіки, - НБУ
Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку. НБУ відзначає, що вже зараз підприємці відзначають брак кваліфікованих кадрів, який в першу чергу пов'язаний з виїздом українців в Польщу та інші країни.
"Один з основних ризиків базового сценарію - продовження відтоку робочої сили з України. Це буде високими темпами створювати подальше підвищення диспропорцій між попитом і пропозицією на ринку праці", - вважають експерти НБУ.
Трудова міграція також перешкоджає росту темпів виробництва, найбільше - в будівництві, промисловості, сільському господарстві, транспорті та зв'язку.
"За даними обласних служб зайнятості в Польщі, майже 50% трудових мігрантів з України подали в 2017 році заяви на працевлаштування саме в цих видах діяльності", - йдеться в звіті НБУ.
Нагадаємо, що міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що понад 3,2 мільйона українців постійно працюють за кордоном.
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