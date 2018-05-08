Трудова міграція гальмує зростання економіки, - НБУ

В Україні через трудову міграцію може прискоритися зростання цін і сповільнитися економічне зростання.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку. НБУ відзначає, що вже зараз підприємці відзначають брак кваліфікованих кадрів, який в першу чергу пов'язаний з виїздом українців в Польщу та інші країни.

"Один з основних ризиків базового сценарію - продовження відтоку робочої сили з України. Це буде високими темпами створювати подальше підвищення диспропорцій між попитом і пропозицією на ринку праці", - вважають експерти НБУ.

Трудова міграція також перешкоджає росту темпів виробництва, найбільше - в будівництві, промисловості, сільському господарстві, транспорті та зв'язку.

"За даними обласних служб зайнятості в Польщі, майже 50% трудових мігрантів з України подали в 2017 році заяви на працевлаштування саме в цих видах діяльності", - йдеться в звіті НБУ.

Нагадаємо, що міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що понад 3,2 мільйона українців постійно працюють за кордоном.