Трудова міграція українців до Польщі є хорошим процесом, – Пєкло
"У Польщі є понад мільйон українських громадян, які проживають, інвестують і хочуть працювати у Польщі. Ми не думаємо, що це поганий процес. Це гарний процес, з взаємною користю як для України, так і для Польщі", – сказав Пєкло журналістам у Києві під час відкриття мурала із зображенням Іоанна Павла II, пише УНІАН.
"Польський ринок праці може добре функціонувати, а з іншого боку – гроші, які заробляють українці в Польщі, приходять в Україну. І це як один економічний організм", – додав посол.
Нагадаємо, сейм Польщі разом зі змінами, розробленими урядом, ухвалив новий законопроект про популяризацію працевлаштування та установ ринку праці. Громадяни України, які в'їжджають до Польщі за біометричними паспортами, мають право безперешкодно працевлаштовуватися.
У суботу, 14 жовтня, міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща не прийматиме біженців за новою програмою Європейського союзу, бо вже достатньо прийняла громадян України.
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