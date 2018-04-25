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Трудовими мігрантами є 4 мільйони українців

Найпопулярнішими напрямками трудової міграції є Росія та Польща
Загальна оцінка трудових мігрантів з України за 2015-2017 роки становить 4 млн осіб.
Трудовими мігрантами є 4 мільйони українців Фото: From-ua.com

Про це повідомила економіст Центру економічної стратегії Юлія Руда, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нас вийшло 4 млн трудових мігрантів за 2015-2017 роки... Це не означає, що всі вони перебувають за кордоном. Серед них одночасно за кордоном перебувають 2,6-2,7 млн осіб", - розповіла вона на прес-конференції в середу в Києві.

За даними експерта, найпопулярнішими напрямками трудової міграції є Росія та Польща.

"Ми подали запит до Держприкордонслужби, і з’ясувалося, що від часу минулого перепису населення, який відбувся у 2001 році, з України виїхали близько 6,3 млн українців. Що це за цифра? Це перетин кордонів, здійснений українцями до інших країн, і не було перетину назад в Україну", - розповіла експерт.

Юлія Руда додала, що менше половини таких "виїздів без повернення" були здійснені до Російської Федерації (3 млн), решта - до країн ЄС.

За її словами, за 2015-2017 роки з країни виїхало близько 600 тисяч українців.

Нагадаємо, Польсько-українська господарська палата спільно з Всеукраїнською асоціацією компаній з міжнародного працевлаштування запустила проект "Партнерство та працевлаштування".

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25 04 2018 23:43
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