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Трудовий договір з російським ЗМІ, зброя і $200 тис.: СБУ провела обшук у Вишинського

На даний час досудове слідство у справі триває
Внаслідок санкціонованого обшуку в банківській комірці керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського СБУ знайшла трудовий договір з російським ЗМІ, зброю і велику суму грошей.
Трудовий договір з російським ЗМІ, зброя і $200 тис.: СБУ провела обшук у Вишинського Фото: СБУ

"Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у банківській комірці Вишинського понад 200 тис. доларів, предмет, зовні схожий на пістолет "Браунінг 1906", та прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Росія Сьогодні" на керівництво представництвом на території України", – повідомили в прес-центрі СБУ.

У відомстві додали, що триває досудове слідство.

Фото: СБУ

Кирило Вишинський був затриманий 15 травня  підозрою в державній зраді. Через два дні, 17 травня, Херсонський міський суд заарештував його на 2 місяці. Сам Вишинський заявив, що відмовляється від громадянства України і просить допомоги у президента РФ Володимира Путіна. 

Слідство стверджує, що навесні 2014 року генеральний директор МІА "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов призначив Вишинського керівником українського представництва цієї структури. Потім журналіст поїхав до Криму, де за завданням керівництва МІА "Росія сьогодні" взяв безпосередню участь у пропагандистських акціях, спрямованих на підтримку анексії і приєднання півострова до Російської Федерації. 

Після так званого "референдуму" Вишинський повернувся до Києва, де залучив підлеглих журналістів до написання матеріалів на користь так званих "Л/ДНР".

Нагадаємо, керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, під час засідання Апеляційного суду в Харкові заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, в залі суду він попросив Путіна про правовий захист.

Апеляційний суд Херсонської області залишив Вишинського під арештом.

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07 06 2018 21:54
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