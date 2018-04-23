Труханов був членом злочинної банди і мав частки в офшорних компаніях – BBC

Труханов належав до злочинного угруповання з Одеси, члени якого заробляли гроші на нафтовій промисловості

Мер Одеси Геннадій Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на документи The Paradise Papers.

За інформацією журналістів, Труханов належав до злочинного угруповання з Одеси, члени якого заробляли гроші на нафтовій промисловості.

В 90-х роках під час розвалу СРСР, членам угруповання вдалося переїхати до європейських країн. Вони використовували Італію, як свою базу. Тоді поліція почала їх підозрювати у контрабанді наркотиків та зброї.

"Протягом чотирьох років спеціалісти з боротьби проти мафії відстежували кроки та пересування членів угруповання по всьому континенту. Поліцейські записували їхні телефонні розмови і те, про що говорили чоловіки, було надзвичайно жорстоким", - зазначає ВВС.

"Вони описували вбивства, які були особливо жорстокими.. "Я продовжував бити його по голові, поки вона не розламалась.. Я вбив його багатьма ударами.. "Вони були надзвичайно жорстокими", - згадує заступник комісара італійської державної поліції Нунція Савіно.

Зазначається, що ця банда була організована відповідно до суворих мафіозних ліній, причому кожен член мав свою роль.

Серед них були:

Олександр Ангерт на прізвисько Дон Одеси. За інформацією поліції, одного разу його ув’язнили за вбивство.

Микола Фомічев, якого описують, як "жорстоку озброєну людину".

Геннадій Труханов - за словами Савіно, він навчав членів банди "рукопашному бою і снайперській стрільбі з високоточної зброї".

Попри наявні докази, більшості членам банди ніколи не пред'явили звинувачення, бо їхні злочини, як зазначає видання, не були скоєні в Італії. Врешті-решт, розслідування проти мафії було припинено.

Як зазначає ВВС, члени цього угруповання "шукали надійного прибутку для свого капіталу і бачили перспективу для їхньої готівки у лондонському ринку нерухомості".

"Чоловіки приховали свої імена від публічної інформації, використовуючи офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, де це було можливим стати анонімним власником", - пояснює видання.

Завдяки отриманим документам The Paradise Papers, журналісти-розслідувачі отримали доступ до документації юридичної компанії Appleby, яка надає офшорні послуги.

Згідно з ними, стало відомо, що бухгалтер із Лондона Александер Попівкер (Alexander Popivker) створив та керував десятками офшорних компаній - відомих як Rubicon Group - за допомогою Appleby.

Деякі з цих компаній використали члени банди із Одеси, до яких, за твердженнями ВВС, належав Труханов.

"The Paradise Papers вказують, що Геннадій Труханов мав великі частки у чотирьох офшорних компаніях, якими управляла Appleby", - йдеться у розслідуванні BBC.

Видання зазначає, що подібні юридичні компанії повинні особливо ретельно проводити перевірки з відмивання грошей своїх клієнтів, якщо їхні компанії належать політикам або особам, наближеним до політики.

Водночас ці юридичні компанії можуть дозволити іншим професіоналам робити відповідні перевірки замість них.

В Appleby делегували ці перевірки бухгалтеру Александеру Попівкеру. Його зробили "уповноваженим представником". Це означає, що він міг приводити нові компанії в Appleby і поручатися за їхніх власників.

Видання пише, що ці дії легальні. Однак для роботи системи необхідно, щоб цей представник був незалежним та ретельним.

Водночас, за інформацією видання, Попівкер одружений на сестрі голови угрупування з Одеси Олександра Ангерта.

ВВС пише, що представники компанії Appleby нібито роками не знали, що Труханов став особою, наближеною до політики.

"Коли компанія запитала у Попівкера про гроші, він відповів Appleby "Геннадій Труханов нам невідомий", але документи у власних файлах Appleby показують, що це не так", - наголошує ВВС.

Пізніше Попрівке прокоментував ВВС інформацію про його клієнтів.

"Ніколи і за жодних обставин ні моя компанія ні я особисто не були залучені, ні раніше ні зараз з клієнтом чи групою клієнтів, коли їхні діяльність, джерела та характер їхніх запропонованих операцій були під сумнівами щодо їхньої законності", - стверджує британський бухгалтер.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян". Так, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року купила його на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ.